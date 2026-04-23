Seguro Social: ¿recibes tus pagos completos si te retiras a mitad de año?

Tomar la decisión de retirarse, en la mayoría de las ocasiones, no coincide con el inicio del año. Sin embargo, para quienes tienen miedo de hacerlo, porque sus ingresos de trabajo reduzcan sus beneficios del Seguro Social, les explicamos a detalle las reglas de este programa.

La Administración del Seguro Social (SSA) aplica una regla conocida como prueba de ingresos (earnings test). Esta norma establece que, si sigues trabajando mientras cobras beneficios y ganas más de cierto límite, una parte de tu dinero puede ser retenida temporalmente. Pero aquí viene lo importante: esto no funciona igual para todos ni en todos los momentos del año.

Primero, hay que tener claro algo clave: si ya alcanzaste la edad plena de jubilación, que es 67 años para quienes nacieron en 1960 o después, puedes ganar lo que quieras y aun así recibir tu cheque completo. No hay penalización. El problema aparece cuando empiezas a cobrar antes de esa edad y sigues generando ingresos.

Para 2026, existen dos límites principales:

Si todavía no llegas a tu edad plena de retiro, puedes ganar hasta $24,480 al año sin afectar tus beneficios . Si te pasas de esa cantidad, el Seguro Social retiene $1 por cada $2 dólares adicionales.

. Si te pasas de esa cantidad, el Seguro Social retiene $1 por cada $2 dólares adicionales. En cambio, si cumples la edad plena durante 2026, el límite sube a $65,160 dólares, y la retención es menor: $1 por cada $3 dólares extra, pero solo se cuentan los meses antes de cumplir esa edad.

Ahora bien, aquí es donde entra la duda más común entre muchos trabajadores: ¿qué pasa si trabajaste fuerte la primera mitad del año, ganaste bien, pero decides retirarte después?

Para entenderlo mejor, vamos con un ejemplo:

Imagina que cumples 65 años en junio de 2026, todavía no alcanzas la edad plena y ganas alrededor de $8,000 dólares al mes. Para cuando te retiras en junio, ya acumulaste unos $40,000 dólares en el año, lo cual supera el límite anual. A primera vista, parecería que el Seguro Social te va a quitar parte del dinero.

No es así. Existe una regla poco conocida llamada Regla de Límite Especial de Ingresos de la SSA, que permite que, una vez que te retiras, puedas recibir tu cheque completo por cada mes en el que el Seguro Social te considere “retirado”, sin importar cuánto ganaste antes en ese mismo año.

Y esa palabra es muy importante para la SSA. ¿Qué significa “retirado” para la Administración del Seguro Social? Básicamente, que tus ingresos mensuales bajen a $2,040 dólares o menos posterior a que recibes los beneficios mensuales; en el caso del ejemplo, después de junio.

Y más allá de no afectar tus beneficios del Seguro Social, esto abre una puerta importante: incluso si no dejas de trabajar por completo, pero reduces tus horas a medio tiempo, podrías seguir recibiendo tu beneficio completo.

En otras palabras, no todo se basa en lo que ganaste en todo el año, sino en lo que ganas mes a mes después de retirarte. Esa diferencia puede cambiar completamente cuánto dinero recibes.

Conclusión: Te puedes retirar cualquier día del año sin temor a que tus ingresos anteriores a reclamar tu jubilación del Seguro Social afecten tus pagos. Eso sí, de lo que debes cuidarte es de tu edad de retiro y tus ingresos posteriores a tu trámite con el SSA.

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