Para quienes dependen de las remesas o siguen de cerca la economía, conocer el precio del dólar en México hoy, 28 de abril del 2026, es clave para entender cuánto rinde realmente el dinero que le envían a sus familias. La jornada arranca con movimientos moderados, pero con señales de presión externa que podrían influir en las próximas horas.

Actualmente, el dólar se cotiza en un promedio de $17.43 pesos por unidad. Este nivel refleja una ligera variación respecto al día anterior, cuando la moneda mexicana mostró estabilidad frente al billete verde. Durante el lunes 27 de abril, el peso prácticamente no registró cambios significativos, aunque cerró con una depreciación marginal del 0.03%, lo que confirma un mercado cambiario relativamente estable, pero atento a factores internacionales.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el cierre oficial del dólar el lunes fue de $17.3827 pesos por unidad, calculado a partir del promedio de operaciones bancarias. En términos prácticos, el tipo de cambio se mantuvo alrededor de los $17.38 pesos al final de la jornada, sirviendo como referencia para el inicio de este martes.

En cuanto al tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se ubicó en $17.3838 pesos por dólar para este 28 de abril. Este indicador es determinado por Banxico en días hábiles bancarios, con base en el promedio del mercado mayorista. Asimismo, el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones en dólares quedó en $17.4052 pesos por unidad, una cifra relevante para empresas y compromisos financieros internacionales.

A nivel global, el dólar muestra señales de fortalecimiento. El índice del dólar, que mide su desempeño frente a otras monedas principales, subió un 0.3% para colocarse en 98.76 unidades. Este repunte rompe una racha de dos días a la baja y refleja la cautela de los mercados ante decisiones próximas de bancos centrales, además del impacto persistente de tensiones geopolíticas como el conflicto con Irán.

Este contexto internacional también tiene efectos directos en la vida diaria. Un dólar más fuerte, combinado con el aumento en los precios de la energía, puede traducirse en presiones inflacionarias. Esto afecta desde el costo de alimentos hasta servicios básicos, impactando tanto a familias en México como a la comunidad latina en Estados Unidos.

En el mercado interbancario, el tipo de cambio se ubica alrededor de los $17.88 pesos, mostrando un entorno de mayor volatilidad en comparación con días previos.

Otro factor que influye directamente en el tipo de cambio es el comportamiento del petróleo en los mercados internacionales. En los últimos días, el precio del crudo ha repuntado con fuerza, superando los $110 dólares por barril, impulsado por la incertidumbre en torno al conflicto con Irán y posibles afectaciones en rutas clave como el estrecho de Ormuz.

El crudo Brent cotiza en $111.20 dólares por barril.

El West Texas Intermediate (WTI) está en $98.50 dólares por barril.

Precio del dólar hoy en bancos de México

Si planeas comprar o vender dólares en ventanilla, estos son los valores aproximados para este martes:

Afirme: compra en $16.40 pesos y venta en $17.90 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.05 pesos y venta en $18.09 pesos.

BBVA: compra en $16.53 pesos y venta en $17.67 pesos.

Banorte: compra en $16.20 pesos y venta en $17.70 pesos.

Banamex: compra en $16.86 pesos y venta en $17.78 pesos.

y venta en $17.78 pesos. Scotiabank: compra en $16.80 pesos y venta en $17.90 pesos.

Es importante recordar que estos precios pueden cambiar a lo largo del día, dependiendo de la demanda, la liquidez del mercado y los movimientos internacionales. Al momento de esta publicación, algunas instituciones como BBVA destacan por ofrecer precios de venta más competitivos, mientras que bancos como Banamex suelen posicionarse entre los que mejor pagan el dólar en ventanilla. Es fundamental comparar opciones antes de acudir a una sucursal para obtener la mejor oferta cambiaria.

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