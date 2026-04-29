Precio del dólar en México hoy, 29 de abril del 2026: cotización previo a decisión de la Fed

El intercambio de divisas, específicamente el que tiene que ver en la relación del peso-dólar, es un punto de partida para comprender lo que está pasando en ambos países y en el mundo. El comportamiento del tipo de cambio de este miércoles 29 de abril de 2026, está marcado por un entorno internacional de fuertes tensiones geopolíticas, además, previo a una decisión clave en la política monetaria estadounidense: la decisión de la Reserva Federal (Fed).

Para este día, el dólar se ubica en un promedio de $17.40 pesos por unidad, mostrando una ligera depreciación del peso mexicano al cierre de las operaciones bancarias previas. La jornada del martes dejó un retroceso marginal de 0.06% para la moneda mexicana, en una semana relevante por la publicación de indicadores económicos que podrían redefinir expectativas en los mercados.

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), el tipo de cambio cerró el martes 28 de abril en $17.3875 pesos por dólar, tomando como referencia el promedio de transacciones bancarias. Sin embargo, al considerar la cotización durante toda la jornada, el cierre práctico se ubicó en $17.39 pesos, confirmando una leve presión sobre el peso.

En cuanto al tipo de cambio oficial, el denominado FIX y que es publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se estableció en $17.4030 pesos por dólar para este miércoles. Este indicador es determinado por Banxico con base en el promedio del mercado cambiario mayorista y sirve como referencia para diversas operaciones financieras. Asimismo, el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones en dólares quedó en $17.3838 pesos.

Tipo de cambio en bancos de México hoy

Las cotizaciones en ventanilla presentan variaciones entre instituciones financieras, lo que es clave para quienes realizan operaciones de compra o venta de divisas:

Afirme: compra en $16.40 pesos y venta en $17.90 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.00 pesos y venta en $18.09 pesos.

BBVA: compra en $16.54 pesos y venta en $17.67 pesos.

Banorte: compra en $16.15 pesos y venta en $17.75 pesos.

Banamex: compra en $16.86 pesos y venta en $17.82 pesos.

y venta en $17.82 pesos. Scotiabank: compra en $16.80 pesos y venta en $17.90 pesos.

Es importante considerar que estos valores cambian constantemente a lo largo del día, por lo que el precio final puede diferir al momento de acudir a una sucursal. Al momento de esta publicación, BBVA se destaca por ofrecer precios de venta más competitivos, mientras que Banamex se posiciona como el banco que mejor paga el dólar en ventanilla.

La decisión de la Fed y otros factores que afectan

El fortalecimiento del dólar ocurre en un contexto donde los inversionistas mantienen la atención en la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). Se espera que el organismo mantenga sin cambios las tasas de interés en una reunión considerada histórica, ya que podría ser la última bajo el liderazgo de Jerome Powell.

A esto se suma la tensión internacional derivada del conflicto con Irán, lo que ha incrementado la demanda por activos considerados seguros, como el dólar. Este entorno ha impulsado a la divisa estadounidense frente a otras monedas importantes, incluyendo el euro y la libra esterlina.

El tipo de cambio interbancario también refleja este nerviosismo, al ubicarse alrededor de $17.94 pesos por dólar, mostrando una mayor volatilidad en comparación con el promedio bancario.

Otro elemento clave en la jornada es el comportamiento del mercado energético. El precio del petróleo mantiene una racha alcista significativa, acumulando ocho días consecutivos de incrementos. El crudo Brent alcanzó los $115.50 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se sitúa en $108.43 dólares.

Este aumento responde, en gran medida, a reportes sobre la posible extensión del bloqueo estadounidense a puertos iraníes, lo que genera preocupaciones sobre el suministro global. El encarecimiento de la energía suele tener efectos indirectos en la inflación y, por ende, en las decisiones de política monetaria, impactando también el tipo de cambio.

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