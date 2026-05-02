Primeros reembolsos de los aranceles de Trump ya tienen fecha de entrega

Tras meses de incertidumbre, ya se perfila una fecha para los primeros reembolsos de los aranceles impulsados por la administración del presidente Donald Trump. A pesar de las fallas iniciales en el proceso de reclamaciones, muchos de los solicitantes iniciales que cumplieran con los requisitos podrían recibir su dinero muy pronto.

Luego de la anulación de los aranceles por la Corte de Comercio Internacional, el 20 de abril el gobierno federal lanzó el portal de Administración y Procesamiento Consolidad de Entradas (CAPE) para solicitar los reembolsos de los impuestos de importación provenientes de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con documentos judiciales recientes, los primeros reembolsos podrían comenzar a entregarse tan pronto como el 11 de mayo. El juez Richard Eaton, encargado de supervisar el proceso en la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos, detalló el avance actual del sistema.

“Los primeros reembolsos podrían llegar a las cuentas bancarias alrededor del 11 de mayo”, señaló el juez Eaton. “Una parte de las solicitudes ya se encuentra en la etapa de reembolso del proceso”.

El sistema CAPE fue diseñado para que las empresas presentaran sus solicitudes de manera organizada; sin embargo, su lanzamiento no estuvo exento de problemas. El portal experimentó fallas iniciales debido a la alta demanda, lo que dejó a muchos negocios sin poder completar sus trámites. Aunque actualmente funciona con mayor estabilidad, varios solicitantes reportaron dificultades técnicas y retrasos administrativos.

El propio juez Eaton reconoció estos obstáculos dentro del proceso. Hasta ahora, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha aceptado cerca del 21% de las solicitudes de reembolso relacionadas con los aranceles IEEPA. De ese total, apenas un 3% ha avanzado a la fase final de devolución, lo que indica que el proceso aún se encuentra en una etapa inicial.

Las pequeñas empresas han sido de las más afectadas por los contratiempos y los desafíos que significa registrarse en el portal CAPE y comprobar los aranceles pagados.

“Fue muy difícil. Tuve muchos problemas”, comentó Dahlia Rizk, propietaria de Buckle Me Baby, a CBS News. “No debería haber tenido que llamar a la Patrulla Fronteriza y explicar toda mi historia”.

La entrega de estos reembolsos no solo representa un alivio financiero para las empresas afectadas, sino que también podría tener efectos en la economía en general. Menores costos para importadores podrían traducirse en precios más competitivos, aunque esto dependerá de múltiples factores del mercado. De ser así, los consumidores podrían no recibir reembolsos de aranceles directos; pero es probable que encuentren buenos descuentos en los próximos meses.

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