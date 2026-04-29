Amazon Prime Day 2026 será en junio y en 26 países

Amazon Prime Day es uno de los eventos comerciales más importantes en los últimos años, por convertirse para muchos en una excelente oportunidad para ahorrar en sus compras. Para este 2026 no es la excepción, más si tomamos en cuenta el contexto actual. La compañía recién anunció que este gran periodo de descuentos comenzará en junio e involucrará a 26 países.

A través de un comunicado, Amazon informó que Amazon Prime Day será en junio, aunque no mencionó la fecha exacta en la que se desarrollará. De hecho, el minorista en línea invitó a sus clientes a mantenerse al pendiente de más detalles sobre este evento.

“¡Amazon Prime Day está de vuelta!”, anunció la compañía en su comunicado. “El evento anual de ofertas para miembros de Amazon Prime regresa este junio, con descuentos en algunas de las marcas más populares, artículos en tendencia en redes sociales, favoritos de creadores de contenido y productos exclusivos de Amazon para hacer que el evento de este junio sea aún más valioso para los miembros”.

Además, la empresa detalló que el evento se desarrollará en 26 países durante el mismo mes, sin explicar si esto significa que será en simultáneo o en días diferentes. Entre las naciones involucradas se encuentran Alemania, Arabia Saudita, Canadá, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Francia, Italia, México, Reino Unido, Singapur y más. También aclaró que en Australia, Brasil, India y Japón las ofertas de Amazon Prime Day se realizarán posteriormente durante el verano.

“Estamos trabajando arduamente para ofrecer a los miembros las mejores ofertas de marcas nuevas y productos en tendencia que solo puedes comprar en Amazon”, señaló la compañía.

Amazon Prime Day 2025 fue considerado el evento más grande en su historia, con un récord en ventas. De acuerdo con un informe de Adobe Analytics el cual registra las transacciones en línea en los sitios web minoristas de EE. UU., el gasto en línea sólo en EE.UU. durante los cuatro días del Prime Day alcanzó los $24,100 millones de dólares. La compañía de Jeff Bezos asegura que las peqeñas y medianas empresas también se beneficiaron con una mayor cantidad de ventas.

Como cada año, los clientes deben adquirir una membresía Prime para aprovechar las ofertas en más de 35 categorías, entre las que destacan los productos electrónicos, ropa y belleza. La membresía de Amazon Prime en Estados Unidos cuesta $14.99 dólares al mes o $139 dólares al año (más impuestos). Además, existen opciones con descuento, incluyendo Prime Student por $7.49 dólares al mes y tarifas especiales para beneficiarios de asistencia gubernamental.

De acuerdo con Amazon, la tienda entregó más de 13 mil millones de artículos en el mismo día o al día siguiente, convirtiéndose en el minorista con las entregas más rápidas hasta el momento a nivel mundial por tercer año consecutivo. Con ello, los miembros Prime ahorraron un promedio de 64 viajes a una tienda física el año pasado, según la compañía.

Pero el ahorro no solo se ve en el tiempo, sino en el bolsillo: los miembros Prime ahorraron $105,000 millones de dólares en envío rápido y gratuito en todo el mundo. En Estados Unidos, eso significa mantener alrededor de $550 dólares en casa, en promedio. Visto de una manera, con esa capacidad de ahorro, la membresía Prime se paga sola y hasta tres veces más.

En La Opinión nos mantendremos al tanto sobre cualquier actualización del evento. Por lo mientras, te aconsejamos que vayas planificando tus compras para que estos ahorros de los que presume la compañía sean eficaces en tu hogar.

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