Precio del dólar en México hoy, 06 de mayo del 2026: peso recupera terreno

El valor del dólar en México muestra un ajuste a la baja en la jornada de este miércoles, reflejando un entorno internacional más estable. Para quienes les interesa saber cómo está el tipo de cambio, ya sea por envío de remesas, compras internacionales o inversiones, conocer el precio del dólar en México hoy, 06 de mayo del 2026, es clave para realizar sus transacciones.

Este día, el dólar estadounidense se ubica en un promedio de $17.31 pesos por unidad, lo que representa una ligera ganancia para el peso mexicano frente al cierre previo. Este movimiento sugiere una recuperación moderada de la moneda nacional tras varios días de volatilidad.

Durante el martes 5 de mayo, el peso avanzó 0.75% frente al dólar, impulsado por expectativas positivas en el ámbito internacional. En particular, la posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para disminuir las tensiones en el Golfo ha generado un ambiente de mayor confianza en los mercados financieros.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre oficial del dólar en esa jornada fue de $17.3775 pesos por unidad, considerando el promedio de operaciones bancarias. Sin embargo, al integrar la cotización a lo largo del día, el cierre práctico se ajustó a $17.34 pesos por dólar, confirmando la tendencia descendente del tipo de cambio.

En cuanto al tipo de cambio oficial FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se estableció en $17.3752 pesos por dólar para este miércoles 6 de mayo. Este indicador, calculado por Banxico con base en el mercado mayorista, sirve como referencia para diversas operaciones financieras. Asimismo, el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones en dólares quedó en $17.5157 pesos por divisa.

En términos generales, el dólar acumula una caída semanal de 1.6% y una depreciación anual cercana al 9.96% menos, lo que indica una tendencia a la baja. Sin embargo, la volatilidad se mantiene elevada, alcanzando niveles de 9.02%, lo que sugiere que el mercado sigue sensible a cualquier noticia internacional.

Tipo de cambio en bancos de México hoy

Las cotizaciones en ventanilla presentan diferencias entre instituciones financieras. Para este 6 de mayo, los precios de compra y venta en bancos de México son los siguientes:

Afirme: compra en $16.50 pesos y venta en $18.00 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.00 pesos y venta en $18.04 pesos.

BBVA: compra en $16.33 pesos y venta en $17.87 pesos.

Banorte : compra en $16.15 pesos y venta en $17.75 pesos .

: compra en $16.15 pesos y . Banamex: compra en $16.85 pesos y venta en $17.82 pesos.

y venta en $17.82 pesos. Scotiabank: compra en $16.83 pesos y venta en $18.15 pesos.



En el comparativo, hoy, Banorte se posiciona como una de las opciones con menor precio de venta, superando a BBVA quien suele destacar en este rubro. Por su parte, Banamex se mantiene como la institución bancaria con una cotización de compra más alta, seguida muy de cerca por Scotiabank.

Estos valores cambian constantemente durante el día, por lo que el precio final puede variar al momento de realizar una operación en sucursal.

Remesas y tipo de cambio en la frontera

En el caso de las empresas de transferencias internacionales, el dólar presenta variaciones adicionales. Este miércoles, se cotiza en $17.05 pesos en Western Union y alrededor de $17.87 pesos en MoneyGram, dependiendo del tipo de operación.

En la frontera norte, específicamente en Tijuana, el comportamiento es distinto al resto del país. En casas de cambio locales, el dólar se ubica cerca de $16.60 pesos a la compra y $16.90 pesos a la venta, lo que refleja una dinámica propia por la cercanía con Estados Unidos.

Factores internacionales y expectativas

El entorno global continúa influyendo directamente en el tipo de cambio. La posibilidad de una pausa en el conflicto entre Estados Unidos e Irán ha dado un respiro a los mercados, lo que se traduce en una menor presión sobre el dólar.

Además, el precio del petróleo ha mostrado una corrección. El crudo Brent descendió hacia los $100 dólares por barril, contribuyendo a estabilizar el mercado cambiario y favorecer al peso mexicano.

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