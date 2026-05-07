Apple pagará $250 millones por demanda: ¿cuánto recibirás si tienes un iPhone?

Miles de usuarios de iPhone en Estados Unidos podrían recibir dinero de Apple tras una demanda colectiva relacionada con funciones de inteligencia artificial que, según los consumidores, fueron anunciadas antes de estar realmente disponibles en los dispositivos. El acuerdo ya fue presentado ante la corte y contempla pagos para personas que compraron ciertos modelos de iPhone entre 2024 y 2025.

La empresa tecnológica aceptó un acuerdo de $250 millones de dólares para resolver las acusaciones relacionadas con la promoción de nuevas funciones de Siri y de Apple Intelligence en la línea iPhone 16. Aunque Apple negó haber engañado a los consumidores, decidió cerrar el caso antes de llegar a juicio.

La demanda fue presentada originalmente en marzo de 2025 por Peter Landsheft, un residente de California. Posteriormente, otros consumidores se unieron al proceso judicial en la Corte Federal del Distrito Norte de California.

¿Por qué demandaron a Apple?

Los demandantes acusaron a Apple de promocionar mejoras avanzadas de inteligencia artificial para Siri durante el lanzamiento del iPhone 16 en septiembre de 2024, aun cuando esas funciones no estaban disponibles al momento de salir al mercado.

Según la demanda, Apple utilizó las capacidades de Apple Intelligence y una versión “dramáticamente mejorada” de Siri como uno de los principales atractivos comerciales de sus nuevos teléfonos. Los consumidores señalaron que esas funciones no existían todavía cuando comenzaron las ventas del dispositivo.

La demanda acusó a Apple de “engañar a millones de consumidores para gastar cientos de dólares en un teléfono que no necesitaban, basado en funciones que no existen”.

Apple rechazó las acusaciones en documentos judiciales. Sin embargo, la compañía explicó que decidió llegar a un acuerdo para continuar enfocándose en sus productos y servicios.

“Hemos llegado a un acuerdo para resolver reclamaciones relacionadas con la disponibilidad de dos funciones adicionales”, indicó un portavoz de Apple en declaraciones enviadas a CBS News. “Resolvimos este asunto para mantenernos enfocados en hacer lo que mejor sabemos hacer: ofrecer los productos y servicios más innovadores a nuestros usuarios”.

¿Qué usuarios de iPhone podrán recibir dinero?

El acuerdo todavía debe ser aprobado por un juez federal durante una audiencia programada para junio. Si recibe autorización, podrán participar las personas en Estados Unidos que hayan comprado alguno de estos dispositivos entre el 10 de junio de 2024 y el 29 de marzo de 2025:

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16e

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

Documentos judiciales estiman que cerca de 37 millones de usuarios podrían ser elegibles para recibir compensación económica.

¿Cuánto dinero pagará Apple por cada iPhone?

Los consumidores aprobados recibirían inicialmente $25 dólares por cada dispositivo elegible. Sin embargo, la cifra podría aumentar dependiendo de cuántas personas presenten reclamaciones válidas.

De acuerdo con el acuerdo judicial, el pago final podría llegar hasta $95 dólares por dispositivo.

¿Cómo reclamar el pago del acuerdo?

Por ahora, el proceso de reclamación todavía no está disponible. El bufete Clarkson Law Firm, que representa a los consumidores, informó que próximamente se habilitará un sitio oficial para presentar solicitudes. La plataforma incluirá instrucciones completas, fechas límite y herramientas para verificar si una persona califica dentro del acuerdo.

Además, los posibles beneficiarios serán notificados por correo electrónico o correo postal. También se lanzará una campaña informativa en redes sociales para orientar a los consumidores sobre cómo participar.

Mientras la corte revisa el acuerdo, se recomienda a los usuarios conservar comprobantes de compra y estar atentos a futuras notificaciones oficiales relacionadas con el caso, especialmente porque se trata de uno de los acuerdos colectivos más grandes enfrentados por Apple en los últimos años.

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