Precio del dólar en México hoy, 13 de mayo del 2026: así afectó la alta inflación en EE.UU.

El precio del dólar en México registró movimientos moderados este miércoles 13 de mayo de 2026, en una jornada marcada por la presión inflacionaria en Estados Unidos y el aumento en los precios internacionales del petróleo. Aunque el peso mexicano continúa relativamente estable frente a la moneda estadounidense, los mercados mantienen cautela ante la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) mantenga altas las tasas de interés.

Hoy, el dólar estadounidense se cotiza en un promedio de $17.21 pesos por unidad. La moneda mexicana tuvo un retroceso de 0.24% frente al billete verde al cierre de las operaciones bancarias, luego de la publicación de nuevos indicadores económicos en Estados Unidos.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre oficial del dólar correspondiente al martes 12 de mayo fue de $17.2228 pesos por unidad, cifra obtenida a partir del promedio de operaciones bancarias. Sin embargo, debido a las variaciones del mercado durante el día, el tipo de cambio práctico cerró alrededor de los 17.23 pesos por dólar.

Por otra parte, el tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), quedó establecido en $17.2520 pesos por dólar para este miércoles 13 de mayo. Asimismo, Banxico indicó que el tipo de cambio para el pago de obligaciones en dólares estadounidenses se fijó en $17.1908 pesos por unidad.

Durante la apertura de la jornada, el dólar se ubicó cerca de los $17.20 pesos mexicanos, mostrando una variación de menos 0.12% respecto al cierre previo de $17.22 pesos, de acuerdo con datos de Dow Jones.

En el balance semanal, el dólar acumula una caída de 0.63%, mientras que en términos anuales registra un descenso de 8.89%. Esto refleja que el peso mexicano ha conservado fortaleza frente a la divisa estadounidense durante gran parte del último año.

El comportamiento reciente del mercado cambiario mantiene una volatilidad moderada. Actualmente, esta se ubica en 5.31%, por debajo del nivel de referencia de 7.67%, lo que indica una fase de relativa estabilidad.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones bancarias en México presentan diferencias dependiendo de cada institución financiera:

Afirme: compra en $16.40 pesos y venta en $17.90 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.00 pesos y venta en $17.64 pesos.

BBVA Bancomer: compra en $16.51 pesos y venta en $17.94 pesos.

Banorte : compra en $16.05 pesos y venta en $17.55 pesos .

: compra en $16.05 pesos y . Banamex: compra en $16.66 pesos y venta en $17.70 pesos.

y venta en $17.70 pesos. Scotiabank: compra en $16.60 pesos y venta en $17.85 pesos.

En el comparativo bancario, Banorte mantiene el precio de venta más bajo para quienes buscan comprar dólares este miércoles. En contraste, Banamex continúa ofreciendo una de las cotizaciones de compra más altas.

En la frontera norte y en las casas de cambio de Tamaulipas, el dólar a la venta ronda los $17.25 pesos, mientras que el precio de compra se mantiene cerca de los $16.75 pesos en promedio.

Las empresas de transferencias internacionales también registran variaciones: Western Union cotiza el dólar en $16.87 pesos, mientras que MoneyGram lo ubica en $17.70 pesos por unidad.

Inflación en Estados Unidos y petróleo impulsan al dólar

El mercado cambiario sigue reaccionando al reporte de inflación en Estados Unidos dado a conocer recientemente. La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) informó que el Índice de Precios al Consumidor (Consumer Price Index, CPI) aumentó 3.8% anual en abril, superando el 3.3% registrado anteriormente.

A esto se suma el incremento en los precios del petróleo por las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo. Este miércoles, el petróleo Brent se cotiza en $107.06 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanza los $101.2 dólares el barril.

El aumento en la inflación y en los energéticos podría fortalecer al dólar frente a otras monedas emergentes.

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