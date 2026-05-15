Starbucks despedirá a 300 empleados en nueva ola de recortes

Starbucks volverá a reducir su plantilla corporativa en Estados Unidos, el tercer recorte en poco más de un año bajo la dirección de Brian Niccol. La compañía confirmó el despido de 300 empleados y el cierre de algunas oficinas regionales como parte de una nueva etapa de reorganización interna impulsada por su estrategia de recuperación financiera.

Starbucks presentó este viernes un formulario 8-K ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) en el que indicó que los despidos y la reestructuración de espacios de oficina buscan lograr ahorros en los costos. Esta nueva ronda de ajustes ocurre mientras la empresa intenta fortalecer su crecimiento tras varios periodos marcados por menor demanda y mayor competencia en el sector de bebidas y café.

No obstante, la compañía también detalló que estos movimientos generarán cargos por aproximadamente $400 millones de dólares. De esa cifra, $280 millones de dólares estarán relacionados con deterioro de activos de largo plazo y otros $120 millones de dólares corresponderán a costos en efectivo vinculados con indemnizaciones y recortes de personal.

“Estamos tomando medidas adicionales bajo la estrategia ‘Back to Starbucks’, construyendo sobre nuestro fuerte impulso empresarial y trabajando para devolver a la compañía a un crecimiento duradero y rentable“, declaró un portavoz de Starbucks a CNBC. “Los líderes han analizado cuidadosamente sus respectivas áreas para afinar prioridades, reducir complejidad y disminuir costos”.

Los recortes no afectarán a los trabajadores de cafeterías, pero sí forman parte de un plan más amplio para disminuir costos y simplificar operaciones. La empresa informó que también comenzó una revisión de su fuerza laboral internacional en áreas corporativas, por lo que podrían anunciarse más cambios en los próximos meses.

Esta es la tercera ronda de despidos desde la llegada de Brian Niccol como director ejecutivo. En febrero de 2025, Starbucks anunció la eliminación de 1,100 puestos corporativos y dejó sin cubrir cientos de vacantes abiertas. Meses después, la empresa confirmó otros 900 despidos como parte de un plan de reestructuración valuado en mil millones de dólares.

Documentos regulatorios muestran que Starbucks tenía hasta septiembre de 2025 alrededor de 9,000 empleados corporativos en Estados Unidos y otros 5,000 trabajadores internacionales en operaciones de soporte regional.

Mientras aplica recortes, la compañía asegura que su estrategia de recuperación comienza a mostrar resultados positivos. Durante los últimos meses, Starbucks reforzó operaciones en cafeterías, aumentó personal en tiendas, añadió nuevos productos y recuperó espacios con áreas para sentarse, buscando atraer nuevamente a los consumidores.

La empresa explicó que estos cambios ayudaron a mejorar el desempeño en Estados Unidos. En su más reciente trimestre fiscal, Starbucks reportó un aumento de 7.1% en ventas comparables y un crecimiento de 4.3% en transacciones dentro de sus cafeterías, marcando su segundo trimestre consecutivo con aumento de clientes.

“Este trimestre marcó un hito para Starbucks y el avance de nuestra recuperación”, afirmó Brian Niccol, director ejecutivo de la compañía, en un video publicado junto con los resultados financieros trimestrales.

Aunque la cadena destaca señales de recuperación, el nuevo recorte deja claro que Starbucks seguirá ajustando su estructura corporativa para mejorar rentabilidad y enfrentar un mercado cada vez más competitivo.

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