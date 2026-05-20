Precio del dólar en México hoy, 20 de mayo del 2026: ¿conviene enviar remesas?

El precio del dólar en México registró fuertes movimientos y el dólar se revalorizó de manera fuerte para el inicio de la jornada de este miércoles 20 de mayo del 2026. Esto afecta al tipo de cambio a la hora de realizar pagos, comprar divisas o enviar remesas a familiares. Aunque el peso mexicano mantiene estabilidad frente al billete verde, la moneda estadounidense es más cara que ayer.

Hoy miércoles, el dólar se cotiza en un promedio de $17.41 pesos por unidad, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico). La cifra representa una ligera variación frente al cierre reportado el martes 19 de mayo, cuando la divisa estadounidense terminó operaciones en $17.39 pesos.

Por otra parte, datos de Dow Jones indican que en la apertura de la jornada el dólar se ubicó en $17.34 pesos mexicanos, equivalente a una disminución de 0.43% respecto al cierre previo. A pesar de este ajuste, el comportamiento del mercado cambiario mantiene señales de estabilidad.

En la última semana, el dólar estadounidense acumula un avance de 0.66%; sin embargo, en comparación anual todavía presenta una caída de 9.59%, reflejando la fortaleza que ha mantenido el peso mexicano frente a la moneda norteamericana durante los últimos meses.

El comportamiento reciente del mercado también muestra una etapa de menor volatilidad. Actualmente, el indicador se ubica alrededor del 7%, nivel ligeramente inferior a la volatilidad de referencia de 7.63%, lo que apunta a movimientos moderados en las operaciones cambiarias.

Asimismo, Banxico informó que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para este miércoles 20 de mayo quedó establecido en $17.3968 pesos por dólar. El organismo también detalló que el tipo de cambio para el pago de obligaciones en dólares estadounidenses quedó fijado en $17.2928 pesos por unidad. El tipo de cambio FIX es determinado por Banxico en días hábiles bancarios con base en el promedio de las cotizaciones del mercado al mayoreo y se publica un día antes en el DOF.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las instituciones financieras presentan variaciones en el precio de compra y venta del dólar este miércoles 20 de mayo del 2026:

Afirme: compra en $16.40 pesos y venta en $17.90 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.00 pesos y venta en $18.24 pesos.

BBVA: compra en $16.56 pesos y venta en $17.69 pesos.

Banorte: compra en $16.20 pesos y venta en $17.70 pesos.

Banamex: compra en $16.87 pesos y venta en $17.83 pesos.

y venta en $17.83 pesos. Scotiabank: compra en $16.65 pesos y venta en $17.95 pesos.

En el comparativo bancario, BBVA mantiene una de las cotizaciones de venta más bajas de la jornada, seguido muy de cerca por Banorte; mientras que Banamex registra uno de los precios de compra más altos para quienes buscan cambiar dólares.

En las instituciones bancarias de México y la frontera norte, el dólar a la venta ronda los $17.69 pesos, mientras que el promedio de compra se ubica en $16.56 pesos por unidad.

Por otro lado, las casas de cambio de México y la frontera de Tamaulipas manejan un precio promedio de venta de $17.69 pesos y una cotización de compra cercana a los $16.75 pesos. En Tijuana, el dólar se ubica en $16.60 pesos a la compra y en $16.90 pesos a la venta este miércoles.

Las compañías de envío de remesas también presentan variaciones en el tipo de cambio. Western Union cotiza el dólar en $16.98 pesos mexicanos, mientras que MoneyGram establece el cambio en $17.89 pesos por unidad.

Durante la jornada previa, el dólar alcanzó precios de venta cercanos a los $17.65 pesos en bancos y sucursales de la frontera norte, mientras que la compra se ubicó alrededor de los $16.52 pesos.

¿Cómo amaneció el precio del petróleo?

Los precios internacionales del petróleo registraron una caída importante este miércoles 20 de mayo del 2026, luego de que persistieran las preocupaciones sobre el suministro energético en Medio Oriente y las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto al conflicto con Irán.

El petróleo Brent se cotiza en $108.70 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se ubica en $102.08 dólares por barril. A pesar de la baja registrada durante la jornada, los precios del crudo continúan por encima de los cien dólares, situación que mantiene presión sobre la inflación, los costos de transporte y los precios internacionales de combustibles.

¿Cómo afecta el alto precio del dólar en las remesas?

El comportamiento del dólar frente al peso mexicano tiene un impacto directo en millones de familias que reciben remesas desde Estados Unidos. Cuando el dólar registra aumentos en su cotización, las personas que reciben envíos de dinero en México pueden obtener más pesos por cada dólar transferido, beneficiando principalmente a hogares que dependen de estos recursos para cubrir gastos básicos.

También te puede interesar: