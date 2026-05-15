Seguro Social paga menos dinero por error: revisa si eres uno de los afectados

Muchas personas en Estados Unidos podrían estar recibiendo menos dinero del Seguro Social sin darse cuenta. Un nuevo informe federal reveló que errores cometidos por la Administración del Seguro Social (SSA) provocaron pagos incorrectos para miles de beneficiarios que dependen de ese ingreso para cubrir gastos básicos como renta, comida y medicinas.

La investigación de la Oficina del Inspector General (OIG) encontró que al menos 8,618 viudas y viudos recibieron beneficios menores a los que realmente les correspondían. El reporte calcula que las pérdidas promedio fueron de aproximadamente $5,800 dólares por persona, sumando más de $50 millones de dólares en pagos insuficientes.

El problema surgió porque algunos empleados de la SSA no aplicaron correctamente una fórmula llamada Cálculo de indexación para beneficios de viuda o viudo (Widow(er)s Indexing Computation (WINDEX), utilizada para calcular los beneficios de sobrevivientes. Esta fórmula ajusta los ingresos del trabajador fallecido y determina cuánto debe recibir el cónyuge sobreviviente cada mes.

Cuando el cálculo se omitió o se realizó incorrectamente, muchos beneficiarios terminaron con cheques más bajos. Los casos más afectados fueron los de personas cuyo esposo o esposa falleció antes de los 62 años y aquellos expedientes procesados manualmente, donde existe mayor posibilidad de errores administrativos.

“Tan pronto como recibimos el informe de auditoría de la Oficina del Inspector General, la SSA comenzó el proceso para implementar un recordatorio dirigido a empleados de oficinas locales sobre los procedimientos correctos para calcular los beneficios de viudez”, señaló un portavoz de la SSA a Newsweek.

El informe también detectó otro problema importante: miles de personas habrían perdido todavía más dinero porque no recibieron información clara sobre cuándo era mejor solicitar sus beneficios.

Según los auditores, alrededor de 5,367 viudas y viudos podrían haber recibido hasta $114 millones de dólares adicionales si hubieran sido orientados correctamente sobre retrasar ciertos beneficios de jubilación mientras cobraban primero los pagos por sobreviviente. En muchos casos, solicitar ayuda demasiado temprano redujo permanentemente sus ingresos mensuales.

“Mientras situaciones como esta puedan afectar solo a algunos miles de personas, las preocupaciones detrás del problema alcanzan a millones de beneficiarios”, explicó Alex Beene, instructor de educación financiera de la Universidad de Tennessee en Martin. “Con el costo de vida afectando a millones de adultos mayores, todos quieren asegurarse de que el dinero que reciben cada mes sea correcto”.

Especialistas advierten que este tipo de errores afecta especialmente a adultos mayores con ingresos limitados. Para muchas familias, incluso unos cuantos dólares menos cada mes pueden representar dificultades para pagar servicios, alimentos o medicamentos.

“El Seguro Social debería ayudar cuando fallece un esposo o esposa, permitiendo que el sobreviviente reciba un beneficio más alto. Pero durante años este proceso ha sido manual y en demasiados casos se hizo mal”, afirmó Kevin Thompson, director ejecutivo de 9i Capital Group y conductor del podcast 9innings. “No es un error menor; es dinero real del que dependen las personas durante uno de los momentos más difíciles de sus vidas”.

La SSA informó que revisará los casos identificados en la auditoría y tomará medidas correctivas cuando sea necesario. También analiza posibles cambios en sus sistemas para reducir futuros errores y mejorar la orientación ofrecida a los beneficiarios.

Las personas que crean haber sido afectadas pueden solicitar una revisión de sus beneficios directamente con la SSA. Expertos recomiendan preguntar específicamente si el cálculo WINDEX fue aplicado correctamente y verificar todas las opciones disponibles de reclamación de beneficios.

También es importante tener a la mano documentos como:

Certificado de matrimonio .

. Acta de defunción del cónyuge .

. Números de Seguro Social .

. Cartas previas relacionadas con los beneficios recibidos.

Si el problema no se resuelve, los beneficiarios pueden pedir una reconsideración formal o buscar apoyo en oficinas locales del Seguro Social y representantes comunitarios.

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