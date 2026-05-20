Los precios de los boletos para el Mundial 2026 están cayendo rápido: hay entradas en menos de $100

Asistir al Mundial 2026 parecía convertirse en un lujo reservado para unos cuantos desde que se pusieron a la venta las entradas para el magno evento. Durante meses, aficionados de distintos países criticaron los altos precios de los boletos, especialmente en Estados Unidos, donde algunas entradas superaban fácilmente los $1,000 dólares. Sin embargo, a pocas semanas del inicio del torneo, el mercado finalmente comenzó a cambiar y los precios están bajando más rápido de lo esperado.

De acuerdo con datos recientes de TicketData, los boletos para partidos de fase de grupos registraron una caída superior al 22% en el último mes. El precio promedio de entrada había alcanzado los $737 dólares, pero actualmente ronda los $550 dólares. La reducción ocurre cuando faltan menos de 30 días para el arranque oficial de la Copa del Mundo.

El torneo comenzará el próximo 11 de junio en Ciudad de México y se disputará durante seis semanas en sedes de Estados Unidos, México y Canadá.

Uno de los casos que más llamó la atención fue el partido entre Jordania y Argelia. Ese encuentro se convirtió en el primero del Mundial en ofrecer boletos por debajo de los $100 dólares, llegando a vender entradas desde $98 dólares. Aunque posteriormente el precio volvió a subir un poco tras nuevas compras, el movimiento dejó claro que la demanda no está siendo tan fuerte como esperaba la FIFA.

Dentro de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) existe preocupación por la posibilidad de ver algunos estadios con muchos asientos vacíos. Esto sería un problema importante para un torneo que busca consolidar el crecimiento del futbol en Norteamérica.

En Los Ángeles también comenzaron a verse cambios importantes. El partido entre Estados Unidos y Paraguay en el SoFi Stadium finalmente bajó de los mil dólares por boleto por primera vez en varios meses. Actualmente, el precio promedio ronda los $938 dólares. Reportes indican que apenas se han vendido poco más de 40,000 boletos en un estadio con capacidad cercana a 70,000 personas.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió anteriormente los altos costos del torneo.

“Tenemos que mirar el mercado; estamos en el mercado donde el entretenimiento está más desarrollado del mundo”, afirmó Infantino, comparando los precios del Mundial con eventos deportivos como la NFL y la NBA. “Aunque algunas personas dicen que los precios de los boletos son altos, terminan en el mercado de reventa a precios aún más altos. Solo estamos aplicando precios de mercado“.

El grupo Football Supporters Europe calificó los altos costos como una “traición monumental” para los aficionados del futbol. Incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó al tema.

“Yo tampoco los pagaría”, declaró al enterarse de que algunos boletos para partidos de la selección estadounidense superaban los $1,000 dólares.

La caída ocurre después de meses de fuertes críticas contra la FIFA por su sistema de precios dinámicos. Desde que comenzaron las ventas, aficionados de distintos países denunciaron costos exagerados para partidos de fase de grupos, especialmente en Estados Unidos, donde muchos boletos superaban fácilmente los $1,000 dólares en reventa.

A pesar de la caída reciente, todavía existen partidos con precios extremadamente elevados. El duelo entre Colombia y Portugal aparece como el más caro de la fase de grupos, con boletos que superan los $3,200 dólares.

La final del Mundial, programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, también mantiene precios muy altos. Actualmente, las entradas más baratas rondan los $7,700 dólares, aunque todavía no se conocen los equipos finalistas.

También te puede interesar: