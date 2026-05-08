Katy Perry, Maná y más famosos encabezarán las ceremonias de apertura de la Copa Mundial FIFA 2026

La fiesta de la Copa Mundial 2026 se avecina, y para amenizarla, la FIFA ha confirmado la participación de varios artistas que amenizarán las tres ceremonias de apertura que se realizarán en los países de las selecciones anfitrionas: México, Estados Unidos y Canadá.

Hasta el momento se sabe que el partido inaugural del torneo, programado para el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, verá enfrentarse a dicha selección anfitriona contra Sudáfrica. Para la ocasión, se contará con las actuaciones de la banda de rock Maná, Alejandro Fernández, Belinda y Los Ángeles Azules.

Por su parte, Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara para el show que tendrá lugar en el primer partido de la fase de grupos de Canadá contra Bosnia y Herzegovina, programado para el 12 de junio en Toronto.

Para el evento en Estados Unidos, donde la selección se enfrentará a Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Katy Perry será la artista principal. El comunicado informa que otros talentos estadounidenses contratados por la FIFA son: el rapero Future, el DJ Sanjoy y Lisa, la rapera y cantante tailandesa integrante del grupo surcoreano Blackpink.

De acuerdo con información de The Athletics, las ceremonias de apertura, que están programadas para comenzar 90 minutos antes del inicio de cada partido. Además, se adelantó que el evento en México tiene una duración prevista de 16 minutos y 30 segundos, mientras que las de Estados Unidos y Canadá durarían 13 minutos cada una.

Asimismo, medios internacionales reportan que otros de los artistas que podrían aparecer en la fiesta del fútbol son: J Balvin, la brasileña Anitta, el venezolano Danny Ocean, la artista palestino-chilena Elyanna y Vegedream de Francia, así como los canadienses Jessie Reyez, Nora Fatehi y William Prince.

Estas presencias podrían estar relacionadas con las ceremonias especiales que se preparan para conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos en los partidos que se jugarán en Houston y Filadelfia el 4 de julio.

Shakira encabeza el himno de la Copa del Mundo FIFA 2026

Esta gran revelación surge a solo unas horas de confirmarse el regreso de la cantante Shakira como la voz principal del Mundial 2026 a través de su tema oficial. Se trata del sencillo “Dai Dai”, cuyo lanzamiento está programado para este 14 de mayo en Spotify y Apple Music.

La colombiana presentó un adelanto del esperado tema desde sus cuentas de X, TikTok e Instagram con un video en el que se aprecia a la artista bailando al ritmo del tema desde el imponente Estadio Maracaná, en Río de Janeiro, Brasil.

Junto a un ritmo latino que invita al público a bailar, Shakira entona: “Lo que una vez te rompió, te hizo más fuerte” y “Aquí, en este lugar, perteneces”.

Seguir leyendo:

• Shakira comparte un adelanto de “Dai Dai”, el tema oficial de la Copa Mundial FIFA 2026

• Daddy Yankee y Shenseea se unen en “Echo”, tercer sencillo del Mundial 2026

• Estacionamiento de Copa del Mundo 2026 será muy caro: esto pagarás