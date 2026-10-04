Elecciones en Brasil: 10 claves para entender el triunfo de Flávio Bolsonaro y qué puede pasar en el balotaje

Brasil salió de las urnas sin presidente electo, pero con un resultado que cambió el escenario político de cara a la segunda vuelta. Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, terminó primero con poco más del 47% de los votos válidos, mientras que el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo alrededor del 45.15%.

La diferencia fue de más de 2 millones de votos y ninguno alcanzó la mayoría absoluta necesaria para ganar en primera vuelta. Los dos volverán a enfrentarse el próximo 25 de octubre.

Pero la elección dejó mucho más que un balotaje. El avance de la derecha en el Senado, la división geográfica del país y el contundente resultado entre los brasileños residentes en Estados Unidos son algunas de las claves para entender lo ocurrido.

Estas son las 10 principales.

1. Flávio Bolsonaro ganó la primera vuelta

Fue el dato político más importante de la noche. Con prácticamente todas las urnas contabilizadas, Flávio Bolsonaro obtuvo alrededor del 47.04% de los votos válidos, frente al 45.15% de Lula, según los resultados divulgados tras el escrutinio.

En votos, Bolsonaro superó los 56 millones, mientras Lula quedó cerca de los 53.85 millones. La diferencia resulta particularmente significativa porque las encuestas previas habían mostrado a Lula con una pequeña ventaja o a ambos candidatos prácticamente empatados.

El resultado colocó al candidato del Partido Liberal (PL) en una posición más favorable de la esperada para iniciar las tres semanas decisivas de campaña.

2. Brasil tendrá segunda vuelta el 25 de octubre

Ninguno de los candidatos consiguió superar el 50% de los votos válidos necesario para ganar la Presidencia en primera vuelta. Por eso, Lula y Flávio Bolsonaro volverán a enfrentarse el domingo 25 de octubre.

Los porcentajes de la primera vuelta ya no cuentan: el balotaje es una nueva elección y será presidente quien obtenga más votos válidos. La diferencia relativamente pequeña entre ambos deja abierta la disputa.

3. Bolsonaro rindió mejor de lo que anticipaban las encuestas

Esta es una de las grandes historias de la elección. Una encuesta de Datafolha publicada poco antes de la votación ubicaba a Lula con 45% de intención de voto y a Flávio Bolsonaro con 42%. Las urnas mostraron otra cosa.

Bolsonaro no solo superó ese porcentaje sino que terminó por delante del presidente. El resultado confirmó que el bolsonarismo conserva una enorme capacidad electoral en Brasil incluso sin Jair Bolsonaro como candidato.

Flávio consiguió además trasladar buena parte del apoyo político de su padre hacia una nueva candidatura presidencial.

4. Lula llega al balotaje desde atrás

Lula se encuentra ante una situación diferente de la elección de 2022. Hace cuatro años había terminado primero en la primera vuelta y luego derrotó a Jair Bolsonaro por un margen muy estrecho. Ahora es él quien deberá revertir una desventaja.

A los 80 años, Lula busca un cuarto mandato presidencial no consecutivo. El resultado del domingo mostró que mantiene una base electoral enorme —más de 53 millones de votos—, pero también evidenció un desgaste del gobierno.

La economía, la inflación, la seguridad pública y la situación fiscal estuvieron entre los asuntos que atravesaron la campaña.

Puedes ver: Las insólitas tensiones de EE.UU. y Argentina con el Brasil de Lula a dos meses de las elecciones presidenciales

5. El mapa volvió a mostrar un Brasil profundamente dividido

La elección confirmó una fractura territorial que ya se había visto en comicios anteriores. Lula mantuvo una fuerte presencia en el Nordeste, históricamente favorable al Partido de los Trabajadores.

Flávio Bolsonaro tuvo mejor desempeño en buena parte del Sur, Sudeste y Centro-Oeste, además de avanzar en sectores del Norte.

Uno de los datos más importantes fue Minas Gerais, estado considerado históricamente decisivo en las elecciones presidenciales brasileñas, donde Bolsonaro consiguió imponerse.

Lula conservó estados importantes del Norte como Pará y Amazonas, pero con ventajas menores que en 2022, mientras el bolsonarismo avanzó en diferentes zonas de la Amazonía.

6. La derecha también avanzó en el Senado

La elección no se limitó a la Presidencia. Los brasileños eligieron este domingo 54 de los 81 senadores, es decir, dos tercios de la Cámara alta. Los resultados apuntan a un Senado considerablemente más inclinado hacia la derecha a partir de 2027.

De acuerdo con el recuento de los candidatos electos, sectores identificados con la derecha consiguieron 33 de las bancas que estaban en disputa y podrían comenzar el próximo período con alrededor de 49 senadores.

El dato es importante independientemente de quién gane la Presidencia. Un eventual gobierno de Lula podría encontrarse con un Congreso más difícil, mientras una victoria de Bolsonaro tendría un escenario legislativo potencialmente más favorable.

7. São Paulo también envió una señal hacia la derecha

La elección para gobernador del estado más poblado de Brasil dejó otro resultado contundente. Tarcísio de Freitas fue reelegido gobernador de São Paulo en primera vuelta con aproximadamente 62.8% de los votos válidos. Fernando Haddad, candidato del PT y exministro de Lula, obtuvo alrededor del 36%.

São Paulo tiene más de 34 millones de electores y representa aproximadamente una quinta parte del electorado brasileño, por lo que el resultado fortalece a uno de los principales referentes nacionales de la derecha.

En Minas Gerais también hubo definición en primera vuelta: Cleitinho Azevedo, de Republicanos, fue elegido gobernador con más del 55% de los votos.

8. El Nordeste sigue siendo el gran bastión de Lula

Si el avance conservador fue una de las noticias de la jornada, el Nordeste volvió a funcionar como el principal muro electoral del Partido de los Trabajadores. Lula consiguió allí algunas de sus ventajas más importantes.

En Bahía, uno de los mayores colegios electorales del país, el PT consiguió además retener el gobierno estatal: Jerônimo Rodrigues fue reelegido en primera vuelta con aproximadamente 55.4% de los votos.

Ese mapa será fundamental para el 25 de octubre. Para revertir el resultado nacional, Lula necesitará probablemente aumentar todavía más su ventaja en sus bastiones y recuperar terreno en estados donde Bolsonaro consiguió imponerse.

9. Flávio Bolsonaro arrasó entre los brasileños que votaron en Estados Unidos

Para Estados Unidos, el resultado tiene un capítulo particular. Entre los brasileños residentes en el país que participaron de la elección, Flávio Bolsonaro consiguió aproximadamente 59.7% de los votos, casi el doble del 30.7% obtenido por Lula.

La diferencia fue todavía mayor en algunas ciudades con importantes comunidades brasileñas. En Orlando, Bolsonaro alcanzó aproximadamente 78.7% de los votos y en Miami, alrededor del 74.2%. También obtuvo una amplia ventaja en Boston.

Lula, en cambio, ganó en jurisdicciones como Washington, Chicago, Los Ángeles y San Francisco.

Unos 238,600 ciudadanos brasileños estaban habilitados para votar en Estados Unidos, aunque la abstención fue elevada. El resultado vuelve a mostrar el fuerte respaldo que el bolsonarismo mantiene entre una parte importante de la diáspora brasileña en Estados Unidos.

10. Ahora comienza otra elección

El resultado del 4 de octubre no permite trasladar automáticamente los votos al balotaje. Los dos candidatos tienen ahora tres semanas para intentar ampliar sus bases.

Lula deberá recuperar electores moderados y convencer a una parte de quienes votaron por otros candidatos, además de movilizar todavía más a sus bastiones.

Bolsonaro intentará conservar los más de 56 millones de votos obtenidos y captar a quienes eligieron alternativas de derecha o centroderecha.

El tercer lugar quedó en manos del escritor Augusto Cury, con alrededor del 2.9%, mientras Renan Santos obtuvo aproximadamente 2.25%. Aunque esos porcentajes parecen pequeños, en una elección separada por poco más de dos puntos cada grupo de votantes puede resultar decisivo.

También habrá que mirar la participación. Cerca del 79% de los electores habilitados acudió a las urnas y la abstención se ubicó alrededor del 21%.

Brasil volverá a votar el 25 de octubre. Entonces se resolverá si Lula consigue revertir el resultado y continuar en el poder o si Flávio Bolsonaro completa el regreso del bolsonarismo a la Presidencia, esta vez con una nueva generación de la familia.

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