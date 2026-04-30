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Congreso de Brasil aprueba la reducción de la condena al expresidente Jair Bolsonaro

El Congreso brasileño dio luz verde este jueves a reducir la pena de prisión por golpismo al exmandatario Jair Bolsonaro.

Congreso de Brasil aprueba reducción de condena a Bolsonaro

La corte sentenció en septiembre a 27 años de prisión al ultraderechista Bolsonaro, por intentar aferrarse al poder tras perder las elecciones contra Lula en 2022. Crédito: Pablo Porciuncula/AFP | copyright

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Por  Deutsche Welle

El Congreso de Brasil aprobó este jueves una reducción de las penas por golpismo impuestas al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022) y a cientos de sus seguidores, en un nuevo revés para el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Una mayoría aplastante tanto de senadores (49 frente a 24) como de diputados (318 frente a 144) rechazó el veto de Lula a una ley que ya había sido aprobada en diciembre pasado con el respaldo de la ultraderecha y parte del centro.

A cinco meses de las elecciones que deben enfrentar al actual mandatario y al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, los legisladores abrieron las puertas a una rebaja para el líder ultraderechista condenado a 27 años de cárcel por la Corte Suprema el año pasado.

La norma impide la acumulación de penas por crímenes de naturaleza parecida y acelera la progresión hacia el estatus semiabierto, por lo que según los expertos el expresidente podrá salir del régimen cerrado en un plazo de entre dos y cuatro años, antes de lo anteriormente previsto.

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