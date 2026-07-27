Brasil llama a consultas a su embajador en Argentina luego de que Milei calificara a Lula de “convicto” y “ladrón”

Brasil llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires después de que el presidente argentino arremetiera contra su homólogo brasileño, Luiz Inacio Lula Da Silva, y lo calificara como un “ladrón” y un “convicto”.

Javier Milei hizo estas declaraciones el domingo en Sao Paulo, a donde acudió para el lanzamiento de la campaña presidencial del candidato de derecha Flávio Bolsonaro, hijo del encarcelado expresidente Jair Bolsonaro.

El mandatario argentino se refirió a su homólogo brasileño de forma despectiva mientras hablaba junto a Bolsonaro y pedía a los votantes brasileños que “no se dejen robar el futuro a mano de socialistas ladrones”.

“Si en Argentina tenemos como factor económico lo que llamamos el riesgo kuka (en referencia el kirchnerismo), acá en Brasil hoy tienen el riesgo Lula y se refleja claramente en el mercado accionario”, declaró Milei.

“Pero ¿por qué se ve amenazado Lula? Porque hay alguien que, como sucedió en Argentina, está dispuesto a hacerle frente y a convertirse en la voz de esa mayoría silenciosa que ya sufrió abusos. Hablo de Flavio Bolsonaro, hijo de mi gran amigo, el expresidente Jair Bolsonaro”, agregó.

Diplomáticos brasileños aseguraron que el líder argentino había insultado al gobierno de Brasil, a su pueblo y a su democracia.

En declaraciones posteriores el domingo, Lula afirmó que continuaría liderando “sin la interferencia de nadie” y que “en Brasil no aceptamos que nadie meta las narices donde no le incumbe”.

El embajador de Brasil en Argentina, Julio Bitelli, tenía previsto regresar a su país entre el domingo y el lunes, según informó la agencia AFP.

Milei, por su parte, defendió su actuación y acusó al gobierno brasileño de financiar una campaña contra Argentina, en aparente referencia a las críticas dirigidas al país y a su selección nacional tras del Mundial de fútbol.

“¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió de Brasil y después vienen a hablar de interferencia quienes además jugaban un rol muy activo en la campaña (presidencial argentina) de 2023”, dijo a la Radio Mitre.

“Se olvida que los asesores de (el candidato peronista Sergio) Massa era un grupo de brasileños que mandó Lula”, remató.

El mandatario también acusó a México y al partido Demócrata de Estados Unidos de estar detrás de esa campaña. “Son las cabezas progresistas que no quieren que las ideas de la libertad funcionen”, dijo.

Luciano Gonzalez/Anadolu via Getty Images: Las relaciones entre Milei y Lula nunca han sido particularmente cordiales, pero este impasse marca un hito.

También contra los jueces

Pero Milei no solo arremetió contra Lula, sino también contra el magistrado del Tribunal Supremo brasileño, Alexandre de Moraes, al que calificó como una “basura calva”.

El juez, que condenó a Bolsonaro a 27 años de prisión por planificar un golpe de Estado con el fin de mantenerse en el poder tras perder las elecciones presidenciales de 2022 frente a Lula, negó a Milei el permiso para visitar al exmandatario, que actualmente cumple arresto domiciliario en Brasilia.

“Para colmo, la basura calva, no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado cuando sé que Lula se cansó de recibir a dirigentes del exterior cuando estaba preso, entre ellos el nefasto expresidente argentino Alberto Fernández”, se quejó.

En 2018, Lula fue condenado a 12 años de prisión por un escándalo masivo de corrupción y soborno, pero fue liberado tras cumplir poco más de 18 meses.

Las condenas de Lula fueron anuladas por el Tribunal Supremo en 2021 y, en las elecciones presidenciales del año siguiente, derrotó por un estrecho margen al entonces presidente Bolsonaro, de extrema derecha, obteniendo el 50,9% de los votos.

En las presidenciales de octubre, Lula se medirá contra Flavio Bolsonaro, que es hijo del expresidente de Brasil, quien no podrá competir por la condena que pesa en su contra.

Por ahora no hay motivos que hagan sospechar que las tensiones diplomáticas afectarán el dinámico comercio bilateral, que alcanzó los US$31.195 millones en 2025, una cifra récord en 13 años, de acuerdo con la Bolsa de Comercio de Rosario.

*con información de Toby Mann y Elettra Neysmith

BBC:

Descarga la nueva app del BBC World Service. Elige BBC News Mundo y recibe alertas de noticias, documentales y análisis, todo en un solo lugar. Importante: la nueva aplicación no está disponible en Reino Unido ni Estados Unidos.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebooky en nuestro canal de WhatsApp.

Y no olvides suscribirte aquí a nuestro newsletter para recibir cada viernes una selección especial de nuestro mejor contenido.