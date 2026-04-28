Daddy Yankee y Shenseea se unen en “Echo”, tercer sencillo del Mundial 2026

A solo unos meses del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se ha lanzado “Echo”, el tercer sencillo del álbum oficial de este torneo. Dicho tema corre a cargo de Daddy Yankee y Shenseea, y está coproducida por el ganador de varios premios Grammy, Tainy.

“Echo” entrelaza los géneros del dancehall y el reguetón sobre una base común al combinar el estilo dinámico y fluido de Shenseea con la influencia de Daddy Yankee. Asimismo, la canción encarna la energía y el dinamismo de ambos géneros musicales, lo que a su vez refleja la conexión cultural entre los sonidos caribeños y latinos.

De acuerdo con un comunicado de FIFA Sound, este sencillo cuenta con la coproducción de Maalouf, Massari, Adium, Jota Rosa y Albert Hype, lo que otorga una nueva dimensión al álbum oficial: “Con cada tema se va constituyendo un relato cultural más amplio, en el que la música y el fútbol se entrelazan para crear una experiencia mundial compartida”, se destaca en el escrito.

Por su parte, Daddy Yankee se dijo honrado de formar parte de un proyecto que celebra dos grandes pasiones del público: la música y el deporte. “Es maravilloso unir el mundo a través de la música y el fútbol. Permite entablar relaciones que trascienden los idiomas y las fronteras”, afirmó el exponente del género urbano.

Siguiendo el ejemplo del boricua, la cantante jamaiquina Shenseea expresó: “La música y el fútbol hablan un idioma universal. Y formar parte de algo que une el mundo de esta manera es especial”.

“Echo” ya se encuentra disponible para descarga a través de las principales plataformas de streaming.

Con este lanzamiento, se marca el inicio de un nuevo capítulo en este proyecto al que ya se han sumado artistas de talla mundial como Jelly Roll, Carín León, Belinda y Los Ángeles Azules, quienes dieron voz a las canciones “Lighter” y “Por ella”, respectivamente.

El Mundial de la FIFA 2026 se jugará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 y esta se trata de una edición histórica al contar con tres países vecinos como sede oficial: México, Estados Unidos y Canadá.

El primer partido del torneo se llevará a cabo en el Estadio Azteca de la Ciudad de México y será protagonizado por Sudáfrica y la selección mexicana como anfitriona.

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