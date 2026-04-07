Daddy Yankee será homenajeado como “Persona del Año” en los Latin Grammy 2026

Este 2026, el cantante Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como Daddy Yankee, suma un honor más a su lista: recibirá el galardón a “Persona del Año” de la Academia Latina de la Grabación en el marco de la celebración de los premios Latin Grammy 2026.

De acuerdo con un comunicado de la Academia Latina de la Grabación, este es un premio a su labor como pionero e impulsor de la globalización del reggaetón durante sus casi tres décadas de trayectoria artística. Sin embargo, sus logros no se limitan a sus facetas como cantante, compositor e intérprete dentro del género urbano, sino también por sus esfuerzos humanitarios.

“Daddy Yankee ha sido una fuerza definitoria en el ascenso global de la música latina”, dijo Manuel Abud, director ejecutivo de La Academia. “Su liderazgo, disciplina y visión abrieron las puertas a un género e inspiraron a toda una generación de creadores, y hoy sigue siendo tan relevante como siempre. Estamos orgullosos de honrarlo como nuestra Persona del Año 2026 de la Academia Latina de la Grabación”.

Tal y como en ediciones anteriores, el galardón será otorgado en una gala privada que tendrá lugar el miércoles 11 de noviembre en Las Vegas, como parte de la Semana del Latin Grammy 2026.

Sobre este honor, el intérprete de “Gasolina” y “Con Calma” se dijo agradecido por el reconocimiento a su perseverancia, resiliencia y creatividad.

“Este reconocimiento de La Academia Latina de la Grabación es un sueño hecho realidad, significa mucho porque representa más que una carrera exitosa, es un reconocimiento a años de disciplina, lucha, fe y compromiso con nuestra cultura”, dijo Daddy Yankee. “Recibir algo como esto es honrar a Puerto Rico, honrar a todos los latinos, y específicamente a toda esa generación que creyó en nuestra música cuando nadie más la entendía”.

Daddy Yankee y su impacto como estrella internacional

Desde sus humildes comienzos en los barrios de Las Lomas y Villa Kennedy en San Juan, Puerto Rico, Daddy Yankee canalizó una realidad social compleja, marcada por la violencia, la censura y la exclusión, en un lenguaje musical propio. En un contexto donde la música reguetón era estigmatizada por la sociedad, no solo defendió el arte, sino que también jugó un papel decisivo en su legitimación cultural.

Esta hambre de representar la calidez latinoamericana lo llevó a convertirse en el primer artista de reguetón en embarcarse en una gira internacional, visitando más de 29 países. Entre sus éxitos internacionales destacan: “Limbo”, “Con Calma” y “Dura”.

Sin embargo, el impacto social de Daddy Yankee es igualmente poderoso. A lo largo de los años se ha convertido en un agente de cambio en Puerto Rico, ofreciendo programas sociales y educativos a través de su fundación, y demuestra un compromiso genuino y consistente con las comunidades más vulnerables. En los últimos años, su inversión estratégica en el deporte, desde los “Cangrejeros de Santurce” hasta la Escuela de Baloncesto de la NBA en Puerto Rico.

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