Daddy Yankee celebra sus 50 años en medio del conflicto legal con Mireddys González

El cantante Daddy Yankee dio la bienvenida a sus 50 años de una manera muy especial y directa con sus seguidores. Dispuesto a mostrarse transparente sobre las buenas y malas experiencias que lo han forjado a lo largo de su camino, el boricua habló como nunca antes acerca de lo que significa para él alcanzar un año más de vida.

Por medio de su cuenta de Instagram, el intérprete de “Gasolina” y “Con Calma” compartió un video donde se le ve caminando por su natal Puerto Rico mientras comparte sus pensamientos más sinceros con respecto a esta meta alcanzada.

“Aprendí que la vida no te forma en la comodidad, te forma en el proceso. En las caídas, en las dudas, en los momentos donde eliges no rendirte“, expresa al inicio de su mensaje.

Aunque no todo ha sido fácil, Daddy Yankee ha sabido encontrar la receta para aceptar los momentos agridulces de la vida: abrazarse a su espiritualidad: “Mi fe en Jesús ha sido mi ancla. Él me sostuvo cuando me sentí débil, me dio esperanza cuando no veía claro y me enseñó a caminar con propósito”, reconoció.

Por esta razón, se proclama más en paz que nunca y agradece, finalmente, poseer esta habilidad de autorreconocimiento: “Llego a mis 50 con salud, con vida y con un corazón más auténtico. No perfecto… pero consciente (…) Gracias Dios. Gracias Vida. Siempre firme y no paramos”, reafirmó en su escrito.

Finalmente, el artista con más de 30 años de trayectoria se dirigió a su público con un importante consejo. “Recuerda esto: nunca es tarde para sanar, crecer y creer. Gracias a todos por sus buenos deseos”, reiteró el exponente del género urbano.

Una lluvia de felicitaciones para Daddy Yankee en medio de su batalla legal con Mireddys González

Apenas unas horas después de su publicación, el famoso ya había recolectado miles de ‘likes’ y comentarios bajo su post. En su mayoría, estos hicieron mención de su fecha especial (3 de febrero) y lo llenaron de felicitaciones por alcanzar un año más de vida a pesar de los altibajos que ha vivido a nivel personal.

Especialmente luego de que este volviera a la carga con una nueva demanda en contra de su ex y de Raphy Pina, el galán de Natti Natasha.

En la demanda interpuesta por Los Cangris, Inc. y por Ramón L. Ayala Rodríguez, nombre real del intérprete, se señala que, desde el 2015, Raphy Pina y su círculo cercano habrían alterado documentos de la industria musical con el fin de colocar al productor como coautor de determinados éxitos musicales y así obtener regalías.

Dicha acción habría causado pérdidas millonarias a los verdaderos creadores de los temas. Por esta razón, las peticiones del demandante incluyen: una compensación económica, la corrección de los registros alterados y medidas para impedir un modus operandi similar.

