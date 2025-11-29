Daddy Yankee interpone nueva demanda contra Raphy Pina y contra Mireddys González, su ex

El cantante Daddy Yankee volvió a la carga en contra de Raphy Pina y de Mireddys González, su expareja, al darse a conocer que interpuso una nueva demanda en contra de ambos.

La demanda interpuesta por Los Cangris, Inc. y por Ramón L. Ayala Rodríguez, como es el nombre real del intérprete, también incluye al licenciado Edwin Prado, a Andrés Coll y a diversas entidades vinculadas a ellos.

De acuerdo al portal People en Español, que fue el medio que tuvo acceso a la citada demanda, el cantante acusa a los señalados de apropiarse ilícitamente de derechos de autor y de desviar regalías que le pertenecen a él.

En el documento se señala que, desde el 2015, Raphy Pina y su círculo cercano habrían alterado algunos documentos de la industria musical con el fin de colocar al productor como coautor de determinados éxitos musicales, causando con esto pérdidas millonarias a los verdaderos creadores de esos temas.

También se acusa a la pareja de Natti Natasha de usar tácticas de intimidación, coerción y hasta de violencia para controlar a los artistas y evitar que estos reclamaran.

Como compensación, tal y como lo señala People, la parte demandante solicita una compensación económica, la corrección de los registros alterados y medidas que impidan que esquemas similares se repitan.

La demanda también incluye a Mireddys González, con quien Daddy Yankee estuvo casado por casi tres décadas, pero en diciembre del 2024 concretaron su divorcio.

A ella se le señala de preparar asignaciones que habrían aumentado artificialmente las participaciones de Pina-Nieves y reducido las de los demandantes, así como de excluir a Daddy Yankee de múltiples comunicaciones para mantener encubierta la apropiación indebida y darle apariencia legítima al proceso.

Hasta el momento ninguno de los señalados en la nueva demanda se han pronunciado al respecto, por lo que se desconoce en qué terminará el nuevo embate del reguetonero.

Sigue leyendo: