¿Cómo fue el show de Daddy Yankee y Bizarrap en el Santiago Bernabéu?

El domingo, el Estadio Santiago Bernabéu se convirtió en el epicentro de la música latina durante el show de medio tiempo del primer partido oficial de la NFL en Madrid, donde Daddy Yankee y Bizarrap protagonizaron un espectáculo con el que sorprendieron a todos.

El show comenzó con la imponente participación de la Banda de Marcha 504 de Honduras, integrada por más de 60 músicos, quienes interpretaron la intro de la “BZRP Music Sessions Vol. 0/66”, primera colaboración del reguetonero puertorriqueño y el productor argentino.

Luego, Daddy Yankee emergió entre luces, humo y fuegos artificiales, vestido con un traje de cuero negro y gafas oscuras para comenzar el show.

Bizarrap, con su estilo característico y gafas oscuras, tomó el relevo interpretando su famosa sesión con el cantante español Quevedo, “Quédate”, haciendo vibrar al Bernabéu con un espectáculo de luces que transformó el estadio en una gigantesca discoteca.

Daddy Yankee expresó su emoción por regresar a los escenarios con un enérgico grito de: “Arriba, Madrid”, contagiando a los asistentes que cantaron cada canción y celebraron la unión entre una leyenda del reguetón y un innovador de la música urbana.

El pasado 5 de noviembre, Daddy Yankee y Bizarrap lanzaron su sesión “BZRP Music Session #0/66”, que destaca por su ritmo de reguetón clásico y las referencias a la fe cristiana del cantante.

El anuncio de la sesión ocurre poco después de que Daddy Yankee anunciara su regreso a la música tras haberse retirado hace tres años de los escenarios urbanos.

En octubre, Daddy Yankee lanzó el álbum Lamento en baile, el noveno de su trayectoria y el primero de esta nueva etapa de su carrera.

En 2023, Daddy Yankee anunció su retiro de la música tras concluir su quinto y último concierto de la gira La Meta en Puerto Rico.

En ese momento, el cantante sorprendió a su audiencia al revelar su decisión de comenzar una nueva etapa en su vida dedicada por completo a su fe en Cristo.

Seguir leyendo:

· El tierno gesto de la hija mayor de Daddy Yankee a su madre tras el divorcio

· Daddy Yankee está “orando” por su hija tras polémicas declaraciones

· Daddy Yankee reconoció que la relación con su hija menor está “lacerada”