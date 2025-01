Daddy Yankee reconoció que la relación con su hija menor está “lacerada”

Tras su divorcio de Mireddys González, la relación entre Daddy Yankee y su hija menor se ha fracturado un poco. Así lo confirmó el propio cantante puertorriqueño.

Desde que comenzó el proceso de divorcio, Jesaaelys Ayala González, hija menor de Ramón Ayala y Mireddys González, ha sido vista siempre del lado de su madre en las audiencias.

De hecho, esta semana Jessaelys acompañó a su mamá de nuevo a los tribunales en San Juan.

Al salir de la corte, Daddy Yankee fue preguntado sobre cómo está la relación con su hija por un reportero de Telemundo.

“Ahora mismo un poco lacerada, se ve, pero es mi reina. La vi entrando y se lo dije: ‘Dios te bendiga, eres mi reina’, siempre lo va a ser”, respondió el exreguetonero.

Pese a la distancia, el puertorriqueño espera que la relación mejore pronto.“Sé que esto nos va a acercar más próximamente, paso a paso. Somos una familia como todas, tiene altas y bajas, pero vamos a superarlo”, agregó.

En diciembre, antes de finalizar el año, Jesaaelys Ayala González compartió un mensaje en sus redes sociales sobre lo difícil que ha sido para su familia el divorcio de su padre, sobre todo lo mediático y polémico que ha sido.

“No han sido días fáciles, ni las mejores navidades… todo el mundo hablando sin saber, como si conocieran y solo conocen una versión distorsionada”, escribió la joven de 24 años, quien es creadora de contenido sobre belleza.

Pese a las dificultades, Jesaaelys aseguró que estas semanas también han sido de mucho aprendizaje para ella y su familia.

“Estas semanas han sido de mucho aprendizaje, ver los verdaderos colores de las personas y lo que son capaces de hacer. Yo conozco mi corazón y conozco la verdad, eso me deja dormir tranquila en las noches”, indicó.

La joven también agradeció a quienes la siguen en sus redes sociales por su contenido y no por la polémica separación de sus padres.

“Gracias a todos los que me siguen por mi contenido, los amo. Y a los que no, pues sigan comentado con la información que tienen y que Dios les multiplique lo que me desean”, agregó.

