Matías Almeyda tiene claro su siguiente paso en los banquillos

Matías Almeyda es el gestor de la última gran temporada de las Chivas de Guadalajara. Después del proceso del “Pelado” en el club, Almeyda sigue generando suspiros en el Rebaño Sagrado. El estratega argentino habló sobre su futuro.

Desde junio de 2022, Matías Almeyda está con el AEK de Atenas del fútbol griego. El estratega argentino está muy seguro en dicha nación y tiene un contrato con el equipo hasta junio de 2028.

El “Pelado” ya acumula 131 partidos en el banquillo del AEK de Atenas. Durante esa cantidad de encuentros, el “Pelado” mantiene un balance de 80 victorias, 24 empates y 27 derrotas. Almeyda ha ganado una Copa y una Liga de Grecia. A pesar de que lo quieren en las Chivas, el futuro del sudamericano estaría lejos de un club.

“A mí me encantaría ir a una selección y estar en un mundial. Ya hace 14 años que dirijo y quiero hacer una carrera como la hice como jugador. Me encantaría”, dijo Almeyda para DSports.

El propio entrenador sudamericano reveló que ha sido tentado por varias selecciones a lo largo de su corta carrera en los banquillos. Sin embargo, el “Pelado” no ha podido llegar a ningún acuerdo con alguna selección nacional.

“Estuve muy cerca en un momento, en el momento de la pandemia, tuve conversaciones con Chile. Estuve ahí con una linda propuesta que me habían hecho, pero no podía dejar el equipo de Estados Unidos, Después fui entrenador de Ecuador por una noche jaja. A la mañana me desperté y me dijeron: ‘No va’. Y después estuvo muy cerca haya más arriba en Costa Rica”, recordó.

@dsports “ME QUEDÉ CON GANAS DE DIRIGIR A CHILE” 🇦🇷 Matías Almeyda reveló que tuvo conversaciones con la Selección Chilena y afirmó que le gustaría dirigir a un combinado nacional y llevarlo a la Copa del Mundo de la FIFA. 🎙 #DSELECCIÓN ♬ sonido original – DSports – DSports

Matías Almeyda y las Chivas

El exfutbolista de River Plate sigue generando suspiros en el fútbol mexicano. En las Chivas de Guadalajara aún recuerdan con ilusión la etapa exitosa del “Pelado” en el club. El Rebaño Sagrado sigue en crisis y en varias oportunidades se ha puesto sobre la mesa el regreso de Matías Almeyda.

El argentino dirigió 147 partidos en el banquillo del Rebaño Sagrado. Durante esa cantidad de encuentros el “Pelado” dejó un balance de 64 victorias, 40 empates y 43 derrotas. Almeyda conquistó 5 trofeos durante su etapa en Chivas: una copa Clausura y Apertura, un torneo Clausura, una Supercopa de México y una Concachampions.

