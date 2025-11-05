Daddy Yankee tendrá su  BZRP Music Session

En esta nueva etapa de su carrera, Daddy Yankee tendrá su propia BZRP Music Session, una colaboración muy esperada con el productor argentino Bizarrap, que se estrenará esta noche.

A través de su cuenta de Instagram, Bizarrap anunció que la sesión con Daddy Yankee, la número 66 del formato, estará disponible a partir de las 8:00 pm (hora Puerto Rico) de este miércoles.

Bajo el título “Código 787, alias el Calentón”, la colaboración entre Daddy Yankee y Bizarrap promete ser una de las mejores sesiones.

El anuncio de la sesión ocurre poco después de que Daddy Yankee anunciara su regreso a la música tras haberse retirado hace tres años de los escenarios urbanos.

En octubre, Daddy Yankee lanzó el álbum Lamento en baile, el noveno de su trayectoria y el primero de esta nueva etapa de su carrera.

En 2023, Daddy Yankee anunció su retiro de la música tras concluir su quinto y último concierto de la gira La Meta en Puerto Rico.

En ese momento, el cantante sorprendió a su audiencia al revelar su decisión de comenzar una nueva etapa en su vida dedicada por completo a su fe en Cristo.

El cantante dio un emotivo discurso en el que compartió su experiencia de transformación espiritual con los miles de espectadores en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan. “Este día para mí es el más importante de mi vida”, dijo entonces.

Las expectativas son altas para esta sesión que une la producción de Bizarrap con el icónico estilo del Big Boss del reguetón, Daddy Yankee.

Con esta sesión, Daddy Yankee se une a otros artistas urbanos que han colaborado con el productor argentino, como Arcángel, Rauw Alejandro, Anuel, Residente, entre otros.

