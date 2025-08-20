Daddy Yankee volverá a los escenarios en la Billboard Latin Music Week

Daddy Yankee volverá a los escenarios. Tras su retiro de la música, el reguetonero puertorriqueño hará su esperado regreso durante la Billboard Latin Music Week 2025 bajo un nuevo nombre: DY.

En este edición de la Billboard Latin Music Week, que se celebrará del 20 al 24 de octubre en teatro Fillmore en Miami Beach, Daddy Yankee participará en un panel exclusivo titulado “El Poder de la Reinvención”, donde reflexionará sobre su trayectoria musical y presentará su visión para el próximo capítulo de su carrera.

La organización del evento destacó que el artista confirmó su regreso, con el que dará inicio a una nueva etapa de su carrera caracterizada por la reinvención, la narrativa y una ambición global.

El regreso de Daddy Yankee es especialmente significativo para el mundo de la música latina, ya que el reguetonero fue uno de los pioneros en llevar el reguetón a una audiencia masiva y ha sido una figura crucial en la evolución del género.

La Semana Billboard de la Música Latina es un espacio que reúne a las grandes figuras de la industria musical, el entretenimiento y la cultura. Además de Daddy Yankee, esta edición contará con la presencia de artistas destacados como Anuel AA, Gloria y Emilio Estefan, Ozuna, y muchos más.

El evento culminará el viernes 24 de octubre con un concierto especial, y coincidirá con la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina 2025, que se transmitirá en vivo desde Miami el 23 de octubre.

El anunció del regreso de Daddy Yankee a los escenarios ocurre poco después de que lanzara un par de sencillos.

En 2023, Daddy Yankee anunció su retiro de la música tras concluir su quinto y último concierto de la gira La Meta en Puerto Rico.

En ese momento, el cantante sorprendió a su audiencia al revelar su decisión de comenzar una nueva etapa en su vida dedicada por completo a su fe en Cristo.

El cantante dio un emotivo discurso en el que compartió su experiencia de transformación espiritual con los miles de espectadores en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan. “Este día para mí es el más importante de mi vida”, dijo entonces.

