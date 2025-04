Daddy Yankee reveló que sufrió depresión y contó qué lo ayudó a superarla

Aunque actualmente Daddy Yankee vive una vida más plena y feliz, no siempre fue así. El reguetonero puertorriqueño batalló por varios años contra la depresión.

En un episodio de la serie Time to Walk, el cantante de “Gasolina” repasó algunos momento determinantes en su vida como su batalla contra la depresión en el momento más alto de su carrera.

“Tuve depresión y no tenía nadie con quién hablarlo porque todos dependían de mi. Una amiga me ayudó a buscar ayuda profesional. Nunca había ido a un psicólogo o terapista. Y fue la mejor decisión que he tomando en vida”, dijo el cantante.

El cantante compartió que la lección más importante que le dejó esta difícil experiencia fue saber que siempre hay una oportunidad para sanar.

“La lección que he aprendido es que… nunca hay que rendirse. Es muy importante que crees tus propias oportunidades. Una puerta se cerró para mí, pero la vida acabó abriéndome una puerta más grande. A veces te va a pasar algo bueno en la vida. Sólo tienes que trabajar duro y no rendirte nunca”, dijo

Durante su Time to Walk, Daddy Yankee aprovechó para enviar un mensaje a sus fans e invitarlos a buscar ayuda si están pasando por una situación similar.

“Puedes sentirte mal, es parte de la naturaleza. Pero no sientas vergüenza de pedir ayuda”, dijo el cantante, quien compartió un hábito que lo ayudó en su proceso de recuperación: el senderismo, caminar entre la naturaleza.

En 2023, Daddy Yankee anunció su retiro de la música tras concluir su quinto y último concierto de la gira La Meta en Puerto Rico.

En ese momento, el cantante sorprendió a su audiencia al revelar su decisión de comenzar una nueva etapa en su vida dedicada por completo a su fe en Cristo.

El cantante dio un emotivo discurso en el que compartió su experiencia de transformación espiritual con los miles de espectadores en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan. “Este día para mí es el más importante de mi vida”, dijo.

