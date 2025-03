Daddy Yankee reveló que vivió una experiencia cercana a la muerte

Daddy Yankee tuvo una experiencia cercana a la muerte. Así lo reveló el reguetonero puertorriqueño en un reciente evento religioso A Pesar de Todo Fest, celebrado en Colombia.

Sobre el escenario del festival, el cantante aprovechó, entre otras cosas, para recordar una anécdota de una experiencia cerca a la muerte que vivió en Colombia y que lo hizo cambiar el rumbo de su vida.

El reguetonero contó que hace algunos años durante un concierto en la ciudad de Cali casi sufre un infarto.

“Yo no sabía que era hipertenso, que padecía de la presión y ese día a punto de treparme en la tarima, por poco me da un infarto. Así que casi faltando y yo sabiendo que estaba a punto de morir, le dije al señor que si me levantaba de aquí le prometía que le iba a servir, y por eso estoy aquí esta noche porque cumplí mi promesa”, dijo el cantante.

Daddy Yankee aseguró que ese incidente que sufrió era un llamado de Dios y que él decidió escucharlo porque le dio una segunda oportunidad en la vida.

“Yo sabía que tenía un llamado y Dios me apretó el botón y aprendí que si no te sirvo ya sé lo que va a pasar. Ahora la historia está cambiando porque Jesús está en mi corazón. (…) En Cristo hay renovación, en Cristo hay vida”, afirmó.

A través de sus redes sociales, el reguetonero puertorriqueño expresó lo agradecido y feliz que se sentía por tener la oportunidad de predicar su fe en Colombia.

“Que honor llevar las buenas nuevas de salvación a mi Colombia que tanto amo. En los estadios en los que daba conciertos, ahora mi padre me lleva a llevar su palabra. Dios sigue siendo el mejor estratega en la historia. Fue un honor compartir con tanta gente buena, adoradores, artistas urbanos del reino pero sobre todo ver jóvenes rehabilitados y buscando de Jesús”, escribió en una publicación en su cuenta de Instagram.

En 2023, Daddy Yankee anunció su retiro de la música tras concluir su quinto y último concierto de la gira La Meta en Puerto Rico.

En ese momento, el cantante sorprendió a su audiencia al revelar su decisión de comenzar una nueva etapa en su vida dedicada por completo a su fe en Cristo.

El cantante dio un emotivo discurso en el que compartió su experiencia de transformación espiritual con los miles de espectadores en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan. “Este día para mí es el más importante de mi vida”, dijo.

