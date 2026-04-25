“Michael” arrasa en la taquilla y se corona como el mejor estreno de un biopic musical

Este fin de semana, el espíritu del Rey del Pop domina los cines de Norteamérica. “Michael”, el esperado biopic dirigido por Antoine Fuqua y producido por Lionsgate, se ha convertido en un fenómeno de taquilla al recaudar $39.5 millones solo en su día de estreno, presentado en 3,955 salas, según datos de Box Office Mojo.

Las proyecciones iniciales indican que la cinta alcanzará entre $90 y $100 millones para el domingo, lo que la consagra como el mejor debut en la historia del género de biopics musicales.

Con estas cifras, “Michael” supera fácilmente a títulos icónicos como “Bohemian Rhapsody” (2018), que logró $51 millones en su apertura, y “Straight Outta Compton” (2015), con $60 millones.

Un camino lleno de obstáculos

Detrás del rotundo triunfo comercial, el proyecto enfrentó serias dificultades. Lionsgate necesita que la película genere enormes ganancias, ya que su presupuesto de producción asciende a $155 millones, una cifra elevada debido a los costosos derechos musicales y los extravagantes escenarios de los conciertos.

Pero las complicaciones no terminaron ahí. Los herederos de Jackson tuvieron que desembolsar decenas de millones adicionales después de que el tercer acto de la película fuera considerado inutilizable.

Dicho segmento abordaba una demanda de 1993 que acusaba a Michael Jackson de abuso sexual infantil —una acusación que él negó rotundamente—. Tras filmar las escenas, los productores descubrieron una cláusula en el acuerdo con la acusadora que prohibía expresamente su representación o mención en proyectos cinematográficos o televisivos.

Ante esta situación, Fuqua se vio obligado a reestructurar la película para centrarse en otro aspecto clave de la vida del artista: la compleja y tensa relación entre Michael Jackson y su padre controlador, Joe Jackson, interpretado por Colman Domingo.

El papel principal recae en Jafaar Jackson, sobrino del cantante en la vida real, quien da vida al Rey del Pop. El elenco se completa con Nia Long como Katherine Jackson, Tre’ Horton como Marlon Jackson, Rhyan Hill como Tito Jackson, Joseph David-Jones como Jackie Jackson y Jamal Henderson como Jermain Jackson.

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