Prince Jackson confiesa que ver a su primo Jaafar como Michael en la nueva biopic fue “un shock emocional”

¡La película de Michael Jackson ya está en cine! Y su hijo mayor, Prince Jackson, de 29 años, habló sobre el momento en el que vio a su primo Jaafar caracterizando a su padre en la gran pantalla.

En una entrevista con ABC News confesó que revivir la presencia de Michael a través de su primo fue un instante “agridulce”, pero con gran significado. Jaafar, de 29 años e hijo de Jermaine Jackson, fue seleccionado para protagonizar la cinta tras una búsqueda mundial de actores, y según Prince, logró algo que parecía imposible: un parecido perfecto.

Cuando falleció su padre, Prince tenía solo 12 años, pero afirma que su primo fue fiel a la esencia del Rey del Pop:

"La primera vez que lo vi en persona, con su peinado y maquillaje, fue realmente un shock emocional, porque tenía mucho tiempo que no veía a mi padre" Prince Jackson

Continuó diciendo: “Jaafar lo encarnó a la perfección y lo trajo de vuelta en ese momento. Solo quería darle un abrazo”.

Orgullo por su primo

Además, Prince no dudó en expresar a su primo el orgullo que sentía por él. Según relató, la reacción de la familia Jackson al ver el trabajo de Jaafar ha sido muy positiva y muchos parientes asistieron al rodaje para apoyar al joven actor.

“Como familia, le brindamos todo nuestro apoyo y estábamos completamente seguros de que Jaafar tendría un buen desempeño, pero me complace decir que creo que superó con creces nuestras expectativas”, afirmó Prince. “Estoy impresionado con lo que logró aquí”, dijo.

La película “Michael”, dirigida por Antoine Fuqua, sigue la vida del artista tanto en su faceta más íntima fuera del escenario como en algunas de sus actuaciones más emblemáticas durante sus inicios como solista.

El elenco también incluye a Colman Domingo como Joseph Jackson, Nia Long como Katherine Jackson, y Juliano Krue Valdi interpretando a un joven Michael. Sumando a Prince Jackson como uno de los productores ejecutivos.

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