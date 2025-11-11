Paris Jackson mostró los estragos que le causaron las drogas a su cuerpo

Paris Jackson mostró los estragos físicos que le causó el abuso de drogas, revelando la perforación en el tabique de su nariz que le quedó como secuela de su adicción.

A través de un video en TikTok, la actriz, modelo y cantante de 27 años mostró el “hueco” visible en su nariz y explicó que esta perforación le produce un silbido fuerte al respirar, una marca permanente de su pasado que —asegura — “arruinó” su vida.

La hija de Michael Jackson confesó que convive con este problema desde los 20 años y que el silbido incluso representa una molestia durante sus sesiones de grabación.

Con humor ácido, lanzó una advertencia a los jóvenes: “No consuman drogas, niños”.

Aunque existe la posibilidad de reparar el daño mediante cirugía, Paris Jackson decidió no operarse para no arriesgarse a recaer, pues lleva casi seis años sobria y el proceso quirúrgico implica tomar medicamentos que podrían afectar su sobriedad.

Esta revelación llega poco después de su emotivo discurso en los Friendly House Awards, donde fue reconocida con el Shining Star Award por su recuperación.

Paris ha hablado abiertamente sobre la depresión y adicciones que sufrió en su adolescencia, incluso sobre intentos de suicidio y autolesiones que quedaron marcados en su piel.

Actualmente, Paris utiliza su experiencia para advertir a otros sobre los peligros de las drogas, afirmando que, aunque las marcas físicas persisten, ha encontrado una vida mejor tras dejar atrás su adicción.

Esta confesión muestra un lado vulnerable y humano de Paris Jackson, quien sigue trabajando en su carrera artística mientras lucha y supera las cicatrices de su pasado.

