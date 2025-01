Paris Jackson reveló que lleva cinco años sin consumir drogas y alcohol

El 7 de enero es una fecha muy especial para Paris Jackson, y ella recurrió a su cuenta de Instagram para informar a sus seguidores que hoy se cumplen cinco años desde que dejó de beber y consumir drogas.

La hija de Michael Jackson escribió un largo mensaje en el que celebró está nueva etapa en su vida: “Hola. Soy Paris Katherine y soy una alcohólica y una adicta a la heroína. Hoy se cumplen 5 años (de estar) limpia y sobria de todas las drogas y el alcohol. Decir que estoy agradecida sería un mal eufemismo. La gratitud apenas roza la superficie.

“Es debido a que estoy sobria que hoy puedo sonreír. Puedo hacer música. Puedo experimentar la alegría de amar a mis perros y a mi gato. Puedo sentir angustia en todo su esplendor. Llego a llorar. Me pongo a reír. Puedo bailar. Puedo confiar. Siento el sol en mi piel y hace calor. He descubierto que la vida sigue sucediendo, independientemente de si estoy sobria o no, pero hoy puedo presentarme”.

Paris, de 26 años, complementó su mensaje con un video que la muestra en distintos momentos de esos años, en los que padeció de depresión y hasta intentó suicidarse: “Aquí hay una pequeña muestra de lo que ha sido posible gracias a mi sobriedad, y Dios mío, no puedo creer que casi me lo perdí todo. A aquellos que me ayudaron en este viaje, aunque sólo sea al principio, a la mitad o durante todo el tiempo hasta ahora, ustedes saben quiénes son y les debo mi vida. Gracias. 5 años. GRACIAS A DIOS”.

Amigas de Paris Jackson, como Lauren Jauregui, Paris Hilton y Cara Delevingne mostraron en sus comentarios su apoyo y la felicitaron por sus logros. Hace un mes ella se comprometió con su novio Justin Long, quien trabaja como productor musical y arreglista.

