Revelan quién es el sospechoso de disparar durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca

Conforme la situación trata de volver a la normalidad en Washington, poco a poco, surge más información con respecto al sujeto que detonó en varias ocasiones un arma de fuego durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, evento donde estaba el presidente Donald Trump, quien de inmediato tuvo que ser evacuado por el Servicio Secreto.

En el inicio de una minuciosa investigación a cargo de las autoridades, una fuente citada por la cadena CNN, reveló que el sospechoso responde al nombre de Cole Tomas Allen, tiene 31 años y es originario de California.

De acuerdo con Jeffery Carroll, jefe interino de la policía de Washington, D.C., el sujeto en cuestión portaba varias armas cuando “atacó” un puesto de control del Servicio Secreto.

“Estaba armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos. Mientras corría por el puesto de control, agentes del Servicio Secreto de los Estados Unidos lo interceptaron”, indicó en un acercamiento con representantes de la prensa.

Al respecto, Jeanine Pirro, fiscal federal para el Distrito de Columbia, el hombre que permanece detenido enfrentará dos cargos: uso de un arma de fuego durante un delito violento y agresión a un agente federal con un arma peligrosa.

“Según lo que sabemos hasta ahora, está claro que este individuo tenía la intención de causar el mayor daño posible.

Afortunadamente, gracias al puesto de control que había justo a la salida del salón de baile donde miles de personas se encontraban para escuchar al presidente, nadie resultó herido cuando quedó claro adónde se dirigía este acusado”, externó.

En un principio se llegó a manejar información señalando que el sospechoso había sido abatido por el Servicio Secreto, pero Jeffery W. Carroll, jefe interino del Departamento de Policía Metropolitana, aclaró que, aunque estaba siendo atendido en un hospital, no registraba ninguna herida de bala.

Noticia en desarrollo…

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