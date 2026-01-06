Se casó Jesaaelys, hija de Daddy Yankee: ¿El reguetonero asistió?

El pasado 4 de octubre de 2025 quedó marcado como un día agridulce para la familia Ayala. Jesaaelys, reconocida creadora de contenido e hija menor de Daddy Yankee, celebró su boda con Carlos Olmo, su pareja de años. Sin embargo, lo que debió ser una estampa familiar completa se convirtió en el escenario que ratifica la ruptura entre el reguetonero y su hija.

A través de sus redes sociales, Jesaaelys compartió imágenes del enlace, dejando al descubierto un detalle que no pasó desapercibido para sus seguidores: Daddy Yankee no estuvo presente. En su lugar, fue su madre, Mireddys González, quien la llevó al altar, un gesto cargado de simbolismo en medio de la tormenta legal y personal que atraviesa la familia.

La ausencia del intérprete de “Gasolina” no es casualidad. Desde principios de 2025, el propio artista admitió que su relación con Jesaaelys estaba “lacerada”.

La joven confirmó posteriormente este distanciamiento, señalando que la situación era dolorosa debido a conflictos internos que se agravaron con el proceso de divorcio entre sus padres y las demandas por presuntos malos manejos financieros que involucran a las empresas de la familia.

Los detalles del enlace

Pese a la tensión familiar, la boda destacó por su romanticismo y sobriedad. Jesaaelys lució un elegante vestido blanco de escote en “V” decorado con perlas, mientras que el novio optó por un estilo moderno con camisa de manga corta y pantalones oversized.

La ceremonia fue descrita por la revista Hola! como un evento discreto donde la novia estuvo rodeada de sus seres más cercanos, aunque también se notó la ausencia de sus hermanos, Yamilet y Jeremy.

Mientras algunos fans critican la ruptura del vínculo padre e hija, otros defienden la decisión de Jesaaelys de priorizar su paz mental en un día tan importante.

