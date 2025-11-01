Daddy Yankee rompe el silencio sobre su vida amorosa: “Estoy solo, estoy tranquilo”

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee se ha enfrentado a un año lleno de retos a nivel personal y emocional, pues luego de anunciarse su divorcio con Mireddys González tras casi 30 años de matrimonio, inició una batalla legal que se mantiene activa hasta el día de hoy.

Sin embargo, el famoso ha decidido no dejar que este capitulo defina el resto de su vida; por esta razón, aseguró estar más feliz que nunca disfrutando de los frutos de su trabajo, ¡y de su soltería!

De acuerdo con el artista, cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala Rodríguez, actualmente se encuentra an una pausa muy necesaria en el ámbito amoroso. Esto con la finalidad de sanar su corazón y reencontrarse con sí mismo.

Voy para dos años solo, tranquilo, pensaba que era difícil y sí lo es" Daddy Yankee – Cantante

A pesar de los momentos difíciles a los que se ha enfrentado en su faceta como soltero, la estrella de la música celebra el proceso de autoconocimiento que vive: “He aprendido a disfrutar de los beneficios de estar solo, puedo escuchar mi propia voz, elimino el ruido de afuera y estoy en paz conmigo mismo”, declaró en entrevista exclusiva para Molusco TV.

Asimismo, reconoció que si bien no cierra la puerta al amor en un futuro, una vida en pareja no es su prioridad en este momento: “Yo sé que hay muchas mujeres allá afuera, increíbles, muy buenas, excelentes y sé que hay mujeres bellas y educadas y sé que eso se llegará a dar algún día, pero en estos momentos no es mi prioridad. En estos momentos estoy solo, estoy tranquilo”, reiteró.

Al ser cuestionado sobre cómo logra mantenerse al margen de las críticas y hacer oídos sordos a los dimes y diretes, Daddy Yankee confesó que se mantiene alejado de las redes sociales.

“Yo decidí no ser esclavo de nadie y por eso no estoy pendiente de las redes sociales, desde que comenzó mi proceso, yo no he visto ni un post de nadie. No me interesa lo que nadie postea, lo que dicen, estoy pendiente de andar enfocado en mi trabajo y que sean los resultados los que hablen“, indicó el intérprete de éxitos como “Gasolina” y “Con Calma”.

El exponente del género urbano concluyó reafirmando su postura en contra del hate en redes sociales: “Yo estoy pendiente del respeto mío, de construir en mí. No soy esclavo de la opinión de nadie“, sentenció.

Seguir leyendo:

• De Bad Bunny a Daddy Yankee: Las canciones de latinos que figuran entre las mejores del siglo XXI para la revista Rolling Stone

• Lo que se sabe del acuerdo definitivo entre Daddy Yankee y su exesposa

• Tribunal ordena a la exesposa de Daddy Yankee devolver equipos con información confidencial