Tribunal ordena a la exesposa de Daddy Yankee devolver equipos con información confidencial

La jueza federal Silvia Carreño, del Tribunal de Hato Rey, ordenó este jueves a Mireddys González, exesposa del artista Daddy Yankee, que entregue dispositivos electrónicos con correos y archivos corporativos que habían sido eliminados de la empresa El Cartel Records, según lo que reseña EFE.

La decisión se dio en el marco de una disputa judicial iniciada a finales de 2024. Durante la vista inicial, la magistrada explicó que se realizará una extracción de la información almacenada en los equipos para que los abogados del cantante puedan acceder a la documentación necesaria.

Además, advirtió que cualquier intento de manipular o borrar datos constituirá desacato al tribunal.

Trasfondo de la disputa

Daddy Yankee, cuyo nombre real es Ramón Ayala Rodríguez, demandó a su exesposa y a su excuñada, Ayeisha González, por presuntamente destruir archivos clave de sus empresas El Cartel Records y Los Cangris, Inc.

Mireddys confesó haber eliminado correos de su cuenta corporativa entre 2020 y 2024, mientras que Ayeisha reconoció haber gestionado asuntos de la empresa desde un correo personal.

Los abogados del artista alegan que ambas violaron la Ley de Fraude y Abuso Informático y la Ley de Comunicaciones Almacenadas al acceder y borrar información sin autorización. Entre los archivos eliminados se incluirían datos relacionados con su gira ‘La Última Vuelta’ y la venta de su catálogo musical.

Con su clásico estilo seguro, Daddy Yankee declaró a la prensa: “Que en la paz de Dios termine. Vamos pa’ encima”, dejando claro que no piensa retroceder en esta batalla legal. Acompañado de su abogado, Víctor Acevedo Hernández, el cantante aseguró que siempre estuvo abierto a un acuerdo, pero que la situación escaló más de lo esperado.

¿Cómo inició la disputa legal?

La demanda alega que las hermanas González accedieron sin autorización a sistemas informáticos y borraron información crucial, incluyendo datos de su exitosa gira ‘La Última Vuelta’ y detalles de la venta de su catálogo musical. Según el equipo legal del artista, esto viola leyes federales de fraude informático, y por eso piden una indemnización de $12 millones.

Acevedo Hernández fue más allá, afirmando que buscan recuperar “cuatro años de registros borrados” que afectaron operaciones corporativas. “Ellas sabotearon comunicaciones esenciales cuando ya no tenían autorización”, aseguró el abogado.

Este caso es solo el último capítulo de una disputa que comenzó en diciembre de 2024, cuando las hermanas González habrían transferido $100 millones desde cuentas corporativas a cuentas personales, sin el consentimiento del artista. Poco después, se confirmó el divorcio entre Daddy Yankee y Mireddys, tras casi 30 años de matrimonio y dos hijos en común.

Mientras el “Big Boss” busca justicia en los tribunales, la abogada de Mireddys, Mayra López Mulero, optó por el silencio: “No vamos a hacer comentarios”, dijo, evitando cualquier declaración polémica.

