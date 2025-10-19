De Bad Bunny a Daddy Yankee: Las canciones de latinos figuran entre las mejores del siglo XXI para la revista Rolling Stone

La revista Rolling Stone lanzó una lista con las mejores 250 canciones del siglo XXI hasta ahora. En la lista figuran varios temas de destacados artistas latinos que han marcado el panorama musical global.

En la lista, que encabeza Missy Elliott con “Get Ur Freak On”, una de las canciones latinas mejor posicionadas es “Safaera” de Bad Bunny, que ocupa el puesto 11.

El reguetonero también figura en la lista con otra canción: “Baile inolvidable”, que ocupa el puesto 81.

Otra de las canciones que destaca en las primeras posiciones del ranking es “Gasolina” de Daddy Yankee, en el puesto número 14, lo que reafirma su estatus como uno de los pilares fundamentales del género urbano.

Otro tema de Daddy Yankee que figura en el ranking es “Despacito”, junto a Luis Fonsi y Justin Beiber, en la posición 134.

Shakira también está presente con “La Tortura”, su icónica colaboración con Alejandro Sanz, ubicada en el puesto 56 de la lista, aunque sorprendió la ausencia de “Hips Don’t Lie”.

Otros nombres relevantes incluyen a J Balvin, con el tema “Mi Gente” en el puesto 234, y Tego Calderón con “Pa’ Que Retozen” en el 245, este último reconocido por su estilo único que mezcla reguetón con la esencia de la salsa tradicional.

La agrupación Aventura junto con Don Omar también figura en la lista con el tema “Ella y Yo” en la posición 209, una canción descrita por Rolling Stone como “una telenovela cautivadora y sórdida disfrazada de éxito de cuatro minutos”.

En total, más de una docena de artistas latinoamericanos aparecen en este ranking que celebra la diversidad y el impacto global de la música del siglo XXI, reflejando cómo estos artistas han llevado la cultura y los sonidos latinos a nuevas audiencias alrededor del mundo.

Otros artistas que figuran en la lista son Peso Pluma y Eslabón Armado con “Ella Baila Sola, en el puesto 64; Rosalía con “Malamente (Cap.1: Augurio)”, en lugar 77; Karol G con Tusa, junto a Nicki Minaj, en el puesto 109; Calle 13 con “Querido FBI”, el lugar 111; Natalia Lafourcade con “Hasta La Raíz”, en el puesto 113; e Ivy Queen con “Quiero Bailar”, en la posición 146.

