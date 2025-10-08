Karol G será la primera latina en cantar en el desfile anual de Victoria’s Secret

Karol G suma un nuevo logro a su carrera. La cantante colombiana será la primera artista latina en presentarse durante el desfile anual de Victoria’s Secret.

A través de su cuenta de Instagram, la famosa marca de lencería compartió la noticia de que la cantante de “Si antes de hubiera conocido” sería la encargada de musicalizar el desfile de sus ángeles.

“Dijimos a lo grande este año, y lo decimos en serio. KAROL G, bienvenida al escenario del show de moda de Victoria’s Secret”, anunció la marca.

De inmediato, la publicación acumuló miles de mensajes de los fans de Karol G expresando su emoción por la participación de la artista en el evento.

“Mi show favorito con mi artista favorita”, “Aquí los que estamos orgullosos de KAROL G”, “La reina va a enseñarles cómo es que se hace”, “Nuestra TROPICOQUETA rompiendo TODO”, “Karol G como siempre la paisa llevando la delantera”, son algunos de los comentarios.

La participación de Karol G en el desfile anual de Victoria’s Secret, que se transmitirá en vivo el 15 de octubre en Prime Video, representa un reconocimiento a su alcance global y a la influencia de la cultura latina en el mundo del entretenimiento.

El desfile promete una producción innovadora con la mezcla de moda, música y espectáculo en vivo. Se espera que Karol G, por su parte, interprete una selección de sus mayores éxitos, acompañada de una puesta en escena espectacular que destaque la feminidad y el empoderamiento, valores alineados con la marca Victoria’s Secret.

Este logro se suma a una lista de hitos recientes en la carrera de Karol G, que incluye giras internacionales sold out, colaboraciones con artistas de renombre y reconocimientos en premios globales.

Su participación en un evento de esta magnitud no solo es un triunfo personal sino también una representación significativa para la presencia latina en escenarios tan prestigiosos.

