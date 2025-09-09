Karol G encabezará el cartel de Coachella 2026, según Rolling Stone

La cantante colombiana Karol G, quien interpreta grandes temas como ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ y ‘Tusa’, será una de las máximas referentes con las que contará el festival de Coachella en su cartel del 2026.

De acuerdo a fuentes consultadas por la revista Rolling Stone, que fue el medio que dio a conocer la noticia, ‘La Bichota’ ya estaría más que confirmada para deleitar a los asistentes con su presencia y su voz.

La artista sudamericana no sería la única ya confirmada, sino que Sabrina Carpenter también ya habría sido elegida para presentarse en uno de los festivales musicales más prestigiosos del mundo.

“Sabrina Carpenter y Karol G encabezarán el cartel de Coachella 2026, según informan fuentes a Rolling Stone”, detalló el citado medio.

La misma publicación detalló que hasta finales del otoño se daría a conocer la alineación completa de los músicos que se presentarán en Coachella, el cual se llevará a cabo del 10 al 12 y del 17 al de 19 de abril del 2026.

La presencia de Karol G en Coachella significará un paso muy importante para ella, aunque no será la primera vez que la veamos sobre ese escenario, pues en el 2022 hizo su debut y lo hizo anotándose muy buenas críticas.

En esta ocasión Karol G se presentaría en Coachella tras el lanzamiento de ‘Tropicoqueta‘, un album que lanzó el 20 de junio del 2025 y que desde entonces ha sido un éxito con temas como ‘Papasito’, el cual, tan solo en YouTube, ya roza las 100 millones de reproducciones.

Hasta el momento ni Karol G, ni Sabrina Carpenter, ni tampoco los organizadores han emitido comentario alguno a la filtración de parte del cartel del próximo año, pero se espera que en los próximos días lo hagan.

