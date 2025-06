¿Por qué Sabrina Carpenter considera prohibir el uso de celulares en sus conciertos?

Sabrina Carpenter sorprendió al asegurar que está considerando prohibir el uso de celulares en sus conciertos. No porque no quiera que sus fans graben sus shows, sino porque quiere que disfruten más la experiencia.

En una reciente entrevista con la revista Rolling Stone, la cantante estadounidense indicó que la razón principal detrás de esta posible medida es su deseo de que las personas que asistan a sus conciertos vivan el espectáculo plenamente, sin distracciones tecnológicas, y puedan conectar de manera más auténtica tanto con la música como con el entorno y las personas a su alrededor.

Carpenter contó que la idea surgió luego de que asistiera a un concierto de Silk Sonic en Las Vegas, donde se implementó una política de bloqueo de teléfonos. La cantante aseguró que esa experiencia fue transformadora.

“Nunca he tenido una mejor experiencia en un concierto. Me sentí como si hubiera vuelto a los setenta, como si no estuviera viva. Me sentí como si estuviera allí. Todos cantaban, bailaban, se miraban y reían. Fue realmente hermoso”, dijo.

Sabrina explicó que la constante presencia de celulares en el público le resulta incómoda y que, aunque entiende el deseo de los fans de capturar recuerdos, considera que la experiencia del show se enriquece si los asistentes dejan de lado sus dispositivos.

“Esto probablemente va a molestar a mis fans”, señaló en entrevista con Rolling Stone.

Además, la artista bromeó sobre el uso de celulares en sus shows en el futuro y su imagen en el escenario: “Dependiendo de cuánto tiempo quiera estar de gira y de la edad que tenga, quítenme esos teléfonos”, dijo

“No pueden hacer zoom en mi cara. Ahora mismo, mi piel está suave y tersa. Está bien. No me hagan zoom cuando tenga 80 años ahí arriba”, agregó.

Sabrina Carpenter no es la única artista que ha considerado o implementado restricciones en el uso de celulares en sus conciertos.

Figuras como Madonna, Bob Dylan y Bruno Mars ya han adoptado medidas similares, argumentando que así se promueve una “experiencia 100% humana”.

Seguir leyendo:

· Sabrina Carpenter genera controversia con atrevida portada para Rolling Stone

· Sabrina Carpenter genera polémica con la portada de su nuevo álbum ‘Man’s Best Friend’

· Sabrina Carpenter lanza ‘Manchild’ una sátira pop con un toque de empoderamiento femenino