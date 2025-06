Sabrina Carpenter genera controversia con atrevida portada para Rolling Stone

A solo unos días de haber desatado una ola de opiniones divididas con el primer vistazo a la portada de su próximo álbum de estudio, “Man’s Best Friend”, Sabrina Carpenter vuelve a hacer de las suyas y ahora encabeza los titulares internacionales por la provocadora sesión fotográfica que protagonizó para la edición julio/agosto de la revista Rolling Stone. ¡Aquí te contamos los detalles!

Mientras la cantante de 26 años continúa cimentando su imagen como una de las figuras más conocidas del pop en la actualidad, las críticas por su atrevida propuesta visual no dejan de surgir. Mucho menos ahora que se dio a conocer la portada de Rolling Stone que protagoniza.

Y es que en la imagen que ya se ha viralizado en redes sociales se ve a Sabrina Carpenter posar completamente desnuda, usando únicamente unas medias translúcidas, mientras su larga cabellera rubia la protege de mostrar “de más”.

Si bien para muchos esta es solo una prueba más de que la intérprete de “Espresso” se perfila para convertirse en una de las exponentes más importantes de su generación, otros la acusan de perpetuar una imagen hipersexualizada.

A propósito de estas acusaciones, Sabrina Carpenter declaró en entrevista con dicha revista que el público ha contribuido a este hecho, pues ella solo presenta una propuesta visual y musical que es bien recibida.

“Siempre me causa gracia cuando la gente se queja. Dicen: ‘Todo lo que hace es cantar sobre sexo’. Pero esas son las canciones que ustedes han hecho virales. Claramente les encanta. Están obsesionados“, afirmó al medio especializado en música.

En este sentido, la cantante multipremiada lanzó una dura crítica sobre el escrutinio que viven las mujeres en el mundo del entretenimiento y en cualquier otro ámbito profesional en el que se desempeñen.

“No quiero ser pesimista, pero siento que nunca he vivido en una época en la que las mujeres hayan sido tan descuartizadas y escrutadas en todos los sentidos. No me refiero solo a mí, sino a todas las artistas femeninas que crean arte ahora mismo”, expresó.

Sobre su experiencia en la escena musical, Carpenter indicó que más allá de ser triste, se convierte en molesto ser quien debe “comprender” las críticas y no la sociedad que tome una postura basada en el respeto.

“En el momento en que ves una foto de alguien con un vestido en una alfombra, tienes que decir todo lo malo que pueda al respecto. Tenemos que aprender a endurecernos, pero ellos no aprenden a cerrar la boca”, concluyó.

