Sabrina Carpenter, Charli XCX y más artistas llegan al livestream de Primavera Sound

Del 5 al 7 de junio, los fanáticos de la música en todo el mundo podrán vivir desde casa uno de los festivales más emblemáticos de Europa: Primavera Sound Barcelona 2025.

Gracias a Amazon Music, el evento será transmitido en vivo y en exclusiva a través de sus canales en Twitch y Prime Video, llevando presentaciones, entrevistas y contenido exclusivo desde el Parc del Fòrum directamente a los hogares.

Cartel de la transmisión del Primavera Sound 2025.

Cortesía: Amazon Music.

¿Quiénes forman parte del cartel de Primavera Sounds?

Este año, el cartel del livestream incluye a artistas de talla internacional como Sabrina Carpenter, HAIM, FKA Twigs, TV on the Radio, Wolf Alice, Idles, Denzel Curry, Beabadoobee, Wet Leg, Yoasobi y muchos más.

Entre las presentaciones más esperadas se encuentra también la colaboración especial de Charli XCX & Troye Sivan, quienes presentarán SWEAT, su nuevo proyecto conjunto.

Además, el escenario Amazon Music vuelve a ser protagonista con un line-up que incluye a Parcels, Stereolab y Turnstile.

En una de las sorpresas más emotivas del fin de semana, la banda estadounidense Momma rendirá homenaje a Elliott Smith interpretando en vivo, por primera vez en Europa, su versión del tema “Christian Brothers” como parte de un lanzamiento exclusivo de Amazon Music Original.

“La canción ha sido parte de nuestra historia desde que tocábamos juntos en el instituto. Es un símbolo de nuestro vínculo como banda”, comentaron los integrantes de Momma sobre esta interpretación, de acuerdo a información de la nota de prensa.

Con todas las entradas agotadas desde hace cinco meses, Primavera Sound volverá a congregar a miles de personas en Barcelona. Pero incluso quienes no hayan conseguido boleto podrán disfrutar de esta experiencia única desde casa, con transmisiones diarias a partir de la 1:30 p.m. ET / 10:30 a.m. PT (19:30h CEST).

Ya sea para ver a tu artista favorito o descubrir nuevas propuestas musicales de todos los rincones del mundo, el livestream de Primavera Sound 2025 promete ser una fiesta global de la música contemporánea y está disponible en Prime Video.

