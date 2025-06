Sabrina Carpenter arrasa con ‘Manchild’ y debuta en el número 1 del Billboard Hot 100

La cantante y actriz Sabrina Carpenter celebra un nuevo hito en su carrera: su más reciente sencillo, “Manchild”, el cual debutó directamente en el número 1 del Billboard Hot 100, convirtiéndose en su segundo tema en alcanzar la cima de la lista.

Previamente, lo había logrado con “Please Please Please”, perteneciente a su aclamado álbum “Short n’ Sweet”, ganador de un Grammy, que lideró las listas durante una semana el año pasado.

Lanzado el 5 de junio, “Manchild” registró un impacto notable en su primera semana: 27 millones de reproducciones oficiales, 14 millones de impresiones en radio y 20,000 copias vendidas en EE.UU.

El sencillo estuvo disponible en un vinilo de 7 pulgadas, del cual se vendieron 14,000 copias, incluyendo como lado B el tema instrumental exclusivo “Inside of Your Head When You’ve Just Won an Argument with a Man”.

El próximo álbum: ‘Man’s Best Friend’

‘Manchild’ es el primer adelanto de su próximo álbum, “Man’s Best Friend”, cuyo lanzamiento está previsto para el 29 de agosto. Carpenter compartió en Instagram el proceso creativo detrás de la canción:

“Escribí ‘Manchild’ un martes cualquiera con Amy y Jack, poco después de terminar ‘Short n’ Sweet’, y terminó siendo el mejor martes de mi vida”, haciendo referencia a Jack Antonoff (coproductor del tema) y Amy Allen. La artista describió la canción como “la encarnación de una mirada de desaprobación amorosa” y la comparó con “un viaje interminable por carretera en pleno verano”, invitando a sus fans a disfrutarla durante la temporada.

Otros temas en la lista

Mientras “Manchild” domina el Hot 100, el top 10 no registró otros nuevos ingresos. “Ordinary” de Alex Warren cayó al número 2, y “What I Want” de Morgan Wallen y Tate McRae descendió al tercer puesto.

En la lista de álbumes, el disco “I’m the Problem” de Wallen mantiene su reinado por cuarta semana consecutiva con 209,000 unidades equivalentes. Además, cinco álbumes debutaron en el top 10: Lil Wayne – “Tha Carter VI” (#2), Enhypen – “Desire: Unleash” (#3), Addison Rae – “Addison” (#4, su primer álbum de estudio).

Mientras que My Chemical Romance – “Three Cheers for Sweet Revenge” (#6, gracias a una reedición de lujo) y Turnstile – “Never Enough” (#9, su primer top 10).

Con ‘Manchild’, Sabrina Carpenter no solo consolida su éxito, sino que también marca el inicio de una nueva era musical que promete seguir dando de qué hablar.

Seguir leyendo sobre Sabrina Carpenter: