Karol G sorprende en el espectáculo de medio tiempo de la NFL en Brasil con energía ‘Tropicoqueta’

La superestrella colombiana Karol G llevó su icónico estilo y energía al escenario del medio tiempo durante el partido de apertura de la temporada de la NFL entre Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers en São Paulo, Brasil.

El evento transmitido en vivo, este 5 de septiembre, desde el Corinthians Arena a través del canal de YouTube de la NFL, la presentación fue un despliegue vibrante de música y cultura.

Karol irrumpió en el escenario con un saludo entusiasta: “¡Hola, Brasil! ¡Arriba mi gente latina!”, antes de sumergirse en un popurrí de sus mayores éxitos, la mayoría de su nuevo disco ‘Tropicoqueta’.

Abrió su acto con versos en portugués, una conexión inmediata con el público local, para luego interpretar temas como “Latina Foreva”, “Si Antes Te Hubiera Conocido”, “Un Gatito Me Llamó” y “Papasito”, esta última mezclando inglés y español.

Karol G durante su presentacón en Brasil.

Crédito: (AP Photo/Andre Penner)

En el escenario predominó el amarillo

Con una producción impecable, la artista, vestida con un atuendo que evocaba su álbum ‘Tropicoqueta’ —una minifalda color cobre y un sostén con detalles en forma de piña— y con su cabello rubio oscuro ondeando, estuvo rodeada de decenas de bailarines.

La coreografía incorporó movimientos de lambada, rindiendo homenaje a la cultura brasileña. El espectáculo, aunque de menos de 10 minutos, fue intenso e incluyó un grupo de percusionistas femeninas y una culminación con fuegos artificiales.

Horas antes del evento, Karol compartió su emoción y reflexión en Instagram. “Hoy es un día muy especial! Después de mucho tiempo, regreso a uno de mi lugares favoritos del mundo, donde, pase lo que pase, me siento completamente feliz: ¡El escenario!”, escribió.

La cantante expresó el profundo significado personal de esta actuación y agradeció a su equipo por su arduo trabajo, concluyendo: “Es algo que me ha tocado con toda mi alma y corazón”.

El anuncio de su participación se realizó en agosto, con una imagen promocional de la artista en estilo ‘Tropicoqueta’ sosteniendo un casco de fútbol americano.

Este evento histórico marcó el primer partido de la NFL transmitido exclusivamente en vivo por YouTube, fruto de la colaboración continua entre la liga y la plataforma.

