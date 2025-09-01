Karol G ya está en Brasil para su show en el medio tiempo de la NFL

Karol G ya está en Brasil. La cantante colombiana llegó este lunes a São Paulo para comenzar a prepararse para su presentación en el espectáculo de medio tiempo de la NFL este viernes.

Este evento marca un momento histórico para la cantante, quien se convierte en una de las primeras artistas latinas en liderar este espectáculo tan emblemático.

Karol G llegó acompañada de su equipo de producción y anunció a través de sus redes sociales la emoción que siente por llevar su música a un escenario tan prestigioso como el estadio Corinthians Arena de São Paulo.

KAROL G será HEADLINER del show de medio tiempo de la NFL en São Paulo.🇧🇷



El show de medio tiempo de la NFL, conocido por reunir a artistas de renombre internacional, será transmitido en vivo en YouTube.

El espectáculo está programado para este viernes, en el marco durante el partido inaugural entre los actuales campeones de la AFC, los Kansas City Chiefs, y Los Angeles Chargers.

Con esta presentación, Karol G continúa consolidando su carrera a nivel global, llevando el talento latino a escenarios internacionales de primer nivel.

Asimismo, Karol G también se prepara para ofrecer varios shows en el cabaret Crazy Horse en París entre el 25 y 28 de septiembre.

La cantante colombiana también se encuentra preparándose para salir de gira pronto.

En una entrevista con la revista ELLE, la cantante colombiana reveló que tiene planeada una gira, pero –aseguró en ese momento– aún no ha definido la fecha en la que iniciará.

“Hemos hablado de ello y hay un plan, claro, pero no quiero hacerlo sólo porque es lo que se espera. No veo las giras sólo como eso, son una experiencia emocional para mí y mis fans”, dijo la cantante.

La intérprete de “Provenza” explicó que la gira no será un compromiso apresurado sino una experiencia significativa y emocional tanto para ella como para sus seguidores.

“Es mi momento frente a frente con ellos, el más íntimo que podemos compartir, y quiero hacerlo cuando tenga sentido artístico y profundo, cuando me sienta preparada para dar mucho más de lo que la gente ya vio de mí”, indicó.

La cantante contó que se estaba preparando para la gira, está tomando clases de baila y afinando todo los detalles.

“Estoy en una época de formación, no de improvisación. Sigo trabajando, estudiando, escuchando… Me mudé a Nueva York y estoy yendo a clases y aprendiendo a bailar los distintos géneros latinos. ¿Sabes? Lo que estoy haciendo en este momento es dejándome sorprender por las nuevas emociones de la vida”, dijo.

