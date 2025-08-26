Karol G muestra cómo se prepara para sus próximos shows

Karol G tiene algunos shows en puerta. Por eso, la cantante colombiana está enfocada en prepararse para dar lo mejor de ella sobre el escenario.

El próximo mes, la cantante se presentará en el show de medio tiempo de la NFL en Brasil ofrecerá varios shows en el cabaret Crazy Horse en París.

A través de sus historias de Instagram, Karol G compartió varios videos de sus intensos ensayos en Nueva York para sus próximos shows.

En los videos se ve a Karol G junto a un enorme grupo de bailarines perfeccionando sus coreografías para ofrecer un espectáculo renovado.

La cantante se encuentra en una etapa de formación no solo musical sino también de baile, aprendiendo distintos géneros latinos para incorporar en sus shows.

En una entrevista con la revista ELLE, la cantante colombiana reveló que tiene planeada una gira, pero –aseguró en ese momento– aún no ha definido la fecha en la que iniciará y que está aprovechando el tiempo para prepararse.

“Hemos hablado de ello y hay un plan, claro, pero no quiero hacerlo sólo porque es lo que se espera. No veo las giras sólo como eso, son una experiencia emocional para mí y mis fans”, dijo la cantante.

La intérprete de “Provenza” explicó que la gira no será un compromiso apresurado sino una experiencia significativa y emocional tanto para ella como para sus seguidores.

“Es mi momento frente a frente con ellos, el más íntimo que podemos compartir, y quiero hacerlo cuando tenga sentido artístico y profundo, cuando me sienta preparada para dar mucho más de lo que la gente ya vio de mí”, indicó.

La cantante contó que se estaba preparando para la gira, está tomando clases de baila y afinando todo los detalles.

“Estoy en una época de formación, no de improvisación. Sigo trabajando, estudiando, escuchando… Me mudé a Nueva York y estoy yendo a clases y aprendiendo a bailar los distintos géneros latinos. ¿Sabes? Lo que estoy haciendo en este momento es dejándome sorprender por las nuevas emociones de la vida”, dijo.

