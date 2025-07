El conmovedor mensaje de Karol G a sus fans: “No dejes de creer en ti”

Karol G abrió su corazón. Recientemente, la cantante colombiana les dedicó un emotivo mensaje con sus fanáticos en redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, la cantante de “Latina Foreva”, quien hace poco lanzó su quinto álbum de estudio, compartió una reflexión sobre el éxito y el fracaso, y para hacerlo utilizó a un personaje animado.

“Calamardo era un artista que el mundo no supo escuchar. Un soñador atrapado en la rutina, un corazón sensible viviendo en un entorno que no valora la sensibilidad y pensé en todos esos artistas, soñadores, trabajadores, estudiantes, profesionales, que a veces se sienten como Calamardo, con un talento que nadie ve y en un mundo que no los entiende”, comenzó su reflexión.

La cantante confesó que, en ocasiones, se ha sentido como Calamardo: frustrada e incomprendida, pero aseguró que gracias al apoyo de su familia pudo superar esos momentos.

“Si no fuera por mi familia, por el trabajo que hago en mí misma, porque amo lo que hago y por todo el amor real que ustedes me dan, tal vez también hubiera creído que mi valor dependía de lo que otros opinan y no estaría agradecida por todas las cosas increíbles que vivo a diario”, indicó.

Después de compartir esta reflexión, Karol G aprovechó para compartir un mensaje de aliento con sus seguidores que pudieran estar atravesando una situación similar.

“Esto que estoy escribiendo es para ti, que a veces te sientes fuera de lugar, perdido, sin rumbo, que te sientes equivocado o desentendido. Esto es para ti, que tienes un talento increíble y que no te atreves por el qué dirán o por miedo y frustración. No le bajes, no dejes de creer en ti”, aseguró la cantante.

“Es completamente normal estar a veces triste, perdido o sin motivación. La sensibilidad no es una debilidad. Es una bendición. Es increíble poder sentir el mundo más profundo que los demás. Eso te permite leer entre líneas, ver colores donde todo es oscuro, disfrutar la vida como es. Solo alguien así puede transformarse porque las personas que sienten profundamente se rompen, se reconstruyen, aprenden, siguen adelante, siguen brillando y nunca paran de crecer”, agregó.

Karol G pidió ser más amables con los demás. “Seamos empáticos con los otros que cada quien está librando su propia batalla y a veces, lo que alguien proyecta no es lo que es”.

