Karol G reveló por qué no suele hablar de su relación con Feid

Aunque Karol G nunca ha ocultado su relación con Feid, sí trata de mantenerla lo más privada e intima posible. La cantante no suele compartir detalles de su relación con el “Ferxxo”, como también se le conoce al cantante.

En una reciente entrevista Apple Music, la cantante de “Provenza” explicó la razón por la que prefiere mantener los detalles de su relación lo más privados posible.

“Somos personas públicas, las personas se iban a enterar en algún momento, pero no vamos por ahí ostentando la relación y siempre la priorizamos sobre cualquier otra cosa, que incluso nos permite disfrutar de las cosas de otra manera, es como que en lo que respecta a nuestra relación son como vidas distintas”, dijo la cantante.

“La gente sabe de nosotros, sí, pero no saben nada de cómo somos en pareja, cómo vivimos, qué nos gusta hacer, lo que hacemos al margen de nuestras carreras”, agregó.

Esta semana, la cantante aseguró que se ve formando una familia con Feid, incluso se ve convirtiéndose en abuela junto a él.

“A mí me habían preguntado como mamá, pero no como abuela, pero sí, me veo como abuela, es que somos (con Feid) de familia tradicional colombiana, entonces si me veo así, no sé en qué momento, pero me veo”, dijo en entrevista en el Show de Cristina.

¿Cómo comenzó la relación de Karol G y Feid?

Karol G y Feid se conocieron antes de su primera canción juntos: “Friki” (2022), y tras su colaboración surgió la química entre los cantantes.

Aunque en ese momento surgieron los primero rumores de romance, no fue hasta mediados de 2023 que se confirmó su romance luego de que fueran vistos tomados de la mano.

Desde entonces la pareja, que trata de mantener su relación lo más privada posible, ha sido inseparable.

