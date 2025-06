Karol G sobre el futuro de su relación con Feid: “Me veo siendo abuela”

Karol G tiene claro el futuro de su relación con Feid. La cantante se ve formando una familia con el reguetonero colombiano más adelante.

Durante su entrevista con Cristina Saralegui durante el programa especial de El Show de Cristina, la cantante de “Si antes te hubiera conocido” compartió detalles de su relación con Feid y cómo la proyecta a futuro.

Karol G aseguró que se ve formando una familia con Feid, incluso se ve convirtiéndose en abuela junto a él.

“A mí me habían preguntado como mamá, pero no como abuela, pero sí, me veo como abuela, es que somos (con Feid) de familia tradicional colombiana, entonces si me veo así, no sé en qué momento, pero me veo”, dijo.

La cantante también habló sobre el número de hijos que le gustaría tener y confesó que le número ha disminuido con el tiempo.

“Cuando empecé a decir que quería hijos, decía que quería un equipo de futbol y ya voy en menos, yo creo que con dos o uno estaría como bien, pero con todo lo que se ve ahora uno piensa en traer hijos al mundo”, indicó

Aunque quiere convertirse en madre, Karol G indicó que primero quiere hacer muchas cosas más en su carrera y en su vida antes de tener hijos.

“En sí no me he dado esa oportunidad, todavía me debo cosas al trabajo que he hecho como Carolina, me debo cosas que todavía quiero hacer antes de dedicarme 100 % a ser mamá, entonces lo estoy tomando con calma”, aseguró.

La entrevista con Cristina ocurre pocos días después del lanzamiento de Tropicoqueta, el quinto álbum de estudio de Karol G.

En la conversación, la cantante habló sobre el origen del álbum, que lanzó el viernes. “Cada día me enamoro más de lo que somos como latinos, de lo que nos representa nuestras culturas y tradiciones, de nuestros sonidos”, dijo Karol G.

