Anahí, Ninel Conde y Gaby Spanic se unen al universo de Karol G en Tropicoqueta

A pocos días del lanzamiento de Tropicoqueta, Karol G sigue dando pistas de su nuevo disco. Este lunes, la cantante colombiana sorprendió al lanzar un tráiler promocional de su quinto álbum de estudio al estilo de telenovela mexicana.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante colombiana compartió el tráiler en el que aparecen importantes actrices de las telenovelas mexicanas.

“Bichota Films presenta… una historia de amor y nostalgia, desamor, poder odio y venganza. Una historia que nunca acaba”, dice la voz de un narrador.

La primera en aparecer es Anahí, conocida por su trabajo en RBD, quien en el video parece ser la hermanastra y enemiga de Karol G, pues ambas protagonizan una acalorada pelea que es interrumpida por la venezolana Gaby Spanic, la madrastra, con un: “Maldita liciada”.

En la escena también aparece Ninel Conde caracterizada como Alma Rey, popular personaje de RBD, para defender a Karol G.

Las populares actrices de las telenovelas mexicanas no son las únicas en aparecer en el tráiler. También hay un galán: Ricky Martin.

Aunque el cantante puertorriqueño no actúa en el tráiler, sí aparece en una foto que tienen tanto Karol G como Anahí. Es el interés amoroso de ambas.

¿Cuáles son los nombres de las canciones de Tropicoqueta?

Tras el reciente anuncio del nuevo álbum de la intérprete de “Provenza”, Karol G ha ido revelando poco a poco el nombre de las canciones que le dan forma a Tropicoqueta de una forma creativa: en vallas publicitarias en diferentes países.

Esta semana, las redes sociales se han llenado con fotos de vallas publicitarias con los nombres de algunas de las canciones del nuevo álbum de Karol G.

Hasta el momento solo se conocen los nombres de 8 de las 20 canciones: “Dile Luna”, “Papasito”, “Latina Foreva”, “Cuando me muera, te olvido”, “Amiga mía”, “Ese hombre es malo”, “Viajando por el mundo” y “Si antes te hubiera conocido”

Karol G también contó cómo surgió la idea de este álbum con el que vuelve a sus raíces, a la música con la que creció. Una idea que comenzó a rondar en su cabeza durante su gira Mañana será bonito.

“Viajando por el mundo con mi álbum pasado, un álbum que me regaló tanto, seguía haciéndome la misma pregunta: ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué viene para mí? Creo que no se trataba de mirar más lejos, sino de mirar más adentro… más adentro de mi, de quien en realidad soy, de las cosas que me gustan, de todo lo que me representa… “, indicó la cantante en un publicación en sus redes sociales.

La semana pasada, Karol G reveló que su nuevo álbum estará disponible el próximo 20 de junio.

