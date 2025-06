¿Qué colaboraciones podría incluir el nuevo álbum de Karol G?

Karol G se prepara para lanzar Tropicoqueta, su esperado quinto álbum de estudio. El nuevo disco de la cantante colombiana llegará este viernes.

La semana pasada, la cantante reveló algunos de los nombres de las 20 canciones que le darán forma al disco. Lo hizo con vallas publicitarias en varias ciudades alrededor del mundo.

Aunque la cantante no reveló con quienes cantará algunos de los temas, sus fanáticos comenzaron a especular en redes sociales sobre las posibles colaboraciones que podría tener Tropicoqueta.

Entre los nombres destacaron los de Bad Bunny, Rihanna y Natti Natasha. Sin embargo, aún no hay nada confirmado.

¿Cuáles son los nombres de las canciones de Tropicoqueta?

Tras el reciente anuncio del nuevo álbum de la intérprete de “Provenza”, Karol G ha ido revelando poco a poco el nombre de las canciones que le dan forma a Tropicoqueta de una forma creativa: en vallas publicitarias en diferentes países.

Esta semana, las redes sociales se han llenado con fotos de vallas publicitarias con los nombres de algunas de las canciones del nuevo álbum de Karol G.

Hasta el momento solo se conocen los nombres de 8 de las 20 canciones: “Dile Luna”, “Papasito”, “Latina Foreva”, “Cuando me muera, te olvido”, “Amiga mía”, “Ese hombre es malo”, “Viajando por el mundo” y “Si antes te hubiera conocido”

Karol G también contó cómo surgió la idea de este álbum con el que vuelve a sus raíces, a la música con la que creció. Una idea que comenzó a rondar en su cabeza durante su gira Mañana será bonito.

“Viajando por el mundo con mi álbum pasado, un álbum que me regaló tanto, seguía haciéndome la misma pregunta: ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué viene para mí? Creo que no se trataba de mirar más lejos, sino de mirar más adentro… más adentro de mi, de quien en realidad soy, de las cosas que me gustan, de todo lo que me representa… “, indicó la cantante en un publicación en sus redes sociales.

Seguir leyendo:

· Tropicoqueta, el nuevo álbum de Karol G, ya tiene fecha de estreno

· Tropicoqueta: Karol G anunció nuevo álbum

· Karol G negó acusaciones de plagiado por “Gatúbela”